¡ÖAJINOMOTO ¥®¥ç¡¼¥¶¡× ¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¦¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç
¡¡Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡ÖAJINOMOTO ¥®¥ç¡¼¥¶¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢2¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÄ´Íý¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÉÊ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÈÎÇä¹¥Ä´¤ÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¥¿¥¤¥×¤ÎÁÊµá¤ò¶¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù±þ¤¨¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¤º¤Ã¤·¤êÂçñ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SCI¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎäÅàñ»Ò»Ô¾ì¤ÏÇ¯´ÖÌó640²¯±ßµ¬ÌÏ¡Ê¹ØÆþ¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£¤¿¤À¤·¹ØÆþÎ¨¤Ï47¡ó¤Ç¡¢Ì¤¹ØÆþÁØ¡Ê53¡ó¡Ë¤Î³«Âó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£¤ÎÁÇ¼ÒÄ´¤Ù¤Î»ÔÈÎÍÑÎäÅà¡¦¥Á¥ë¥Éñ»Ò»Ô¾ì¤Ç¡ÖAJINOMOTO ¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤Ï28Ç¯Ï¢Â³Çä¾å¶â³Ûâ1¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥®¥ç¡¼¥¶¡×¡Ê12¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤È¡ÖÆ± É¸½à30¸ÄÆþ¤ê¡×¤ÏÆÈ¼«¤Î¡È±©º¬¤ÎÁÇ¡É¤¬¿Ê²½¡£IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¶Ñ°ì¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¡¢±©º¬¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿·µ»½Ñ¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¿¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èé¤¬¤â¤Á¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¥¿¥¤¥×¤ÎÎäÅàñ»Ò¤Ï»Ô¾ì¤¬5Ç¯Á°Èæ¤ÇÌó4³äÁý¡Ê¹ØÆþ¶â³Û¥Ù¡¼¥¹24²¯±ß¡Ë¤È³ÈÂç´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¡£¥á¡¼¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥·¥Ë¥¢¤äÃ±¿È¼Ô¤Ç¡¢º£¸å¤â¥Ë¡¼¥º¤Î¹¤¬¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤òÅ¸³«¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç²ÃÇ®¸å¤âÈé¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£º£½Õ¤Ï¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ëºþ¿·¡£1ÂÞ¡¦10¸ÄÆþ¤ê¡£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤ÇÂçñ»Ò¡×¤òÈ¯Çä¡£³ÑÀÚ¤êÆÚÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿1¸Ä35g¤ÎÂç¤Ö¤êñ»Ò¤¬¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£1ÂÞ¡¦5¸ÄÆþ¤ê¡£
¡¡¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤º¤Ã¤·¤êÂçñ»Ò¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡Ö³¤Ï·¡×¡Ö¹õÆÚ¡×¤Î2ÉÊ¤ò3·î8ÆüÈ¯Çä¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÄ´Íý¥¿¥¤¥×¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¡¼¥ó¶ñºà¤Ë¹âµéÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¤¿¡£1ÂÞ¡¦9¸ÄÆþ¤ê¡£