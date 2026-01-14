¥«¥º¤¬Ê¡Åç°ð²Ù¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡õ½©½ÕÀ©¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÇJ2¾º³Ê¤¬ÌÜÉ¸¡¡¡È1Ç¯È¾¥±¥¬¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¡É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤â
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï13Æü¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥º¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¤ò´Þ¤áÁª¼ê¤é¤¬¡¢Ê¡Åç»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¡Åç°ð²Ù¿À¼Ò¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËÜÅÂ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤ÆÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»ûÉôÃ£Ï¯²ñÄ¹¤ä»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¡¢¿ËÃ«³Ù¹¸¤¬¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¡¢¥«¥º¤Ï´ê³Ý¤±¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È¤½¤Î¸å¤Î26-27¥·¡¼¥º¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë1Ç¯È¾¤Î´ü´Ö¤ò¡¢¸Î¾ã¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥«¥º¤ÏºòÇ¯12·î30Æü¤Ë¡¢²£ÉÍFC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÊ¡Åç²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£2022Ç¯¤Ë²£ÉÍFC¤«¤éJFL¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¡ÊÅö»þ¤ÏÎë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¡Ë¤Ø¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥ì¥ó¥»¤Ç1Ç¯È¾¥×¥ì¥¤¡£2024Ç¯¤ËºÆ¤ÓÎë¼¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Îµ§´ê¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ÎJ2¾º³Ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£