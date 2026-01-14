ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï49¿ÍÃæ21°Ì¡¡¡Ö¥ô¥§¥ó¥²¥ë¸å¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡×¤Ç¥Ù¥¹¥ÈÊä¶¯¡¢¥ï¡¼¥¹¥ÈÊä¶¯¤Ï¡©
¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£º£µ¨¤³¤½¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥ô¥§¥ó¥²¥ë»á¤¬ÂàÇ¤¤·¤Æ¤«¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥êÂÎÀ©¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤âºÇ½é¤Î3Ç¯¤Û¤É¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÄê¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï22-23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØTelegraph¡Ù¤Ï¥ô¥§¥ó¥²¥ëÂàÇ¤¸å¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á´Áª¼ê49¿Í¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¡¢¥Ù¥¹¥ÈÊä¶¯¤È¥ï¡¼¥¹¥ÈÊä¶¯¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤À¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÇ²¼°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤À¡£¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯¤ÇÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤¦¤¨·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ôÉ´Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î·ÀÌó¶â¤òÍ×µá¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¹â³Û¤ÎÇ¯Êð¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹¶·âÅªÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£µ±¤¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¡¢¾ðÇ®¤â¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥é¥à¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤µ¤é¤Ë´ñÌ¯¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¼ºÇÔ¤À¡×¤ÈÆ±»æ¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼»þÂå¤Îµ±¤¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÄÇ°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÎÀï½Ñ¤¬²ÄÊÑ¤ò»È¤Ã¤¿º¸ÊÐ½Å¤Î¹¶·â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤Ï±¦¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï21°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÚ°Â¤ÏÍ¥¤ì¤¿ËüÇ½·¿¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÁªÂò»è¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇÈà¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤ÏÆÃ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¸åÈ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²Æ¤ÎÈà¤ÎÊü½Ð¤ÏÈá¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆþ¸å¤¹¤°¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¿®Íê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¼ÂÎÏÌÌ¤Ç¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤ÉÚ°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤¬Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
Æ±»æ¤¬È¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
1¡§¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼
2¡§¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹
3¡§¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð
4¡§¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
5¡§¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
6¡§¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë
7¡§¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
8¡§¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
9¡§¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
10¡§¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä
11¡§¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹
12¡§¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î
13¡§¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë
14¡§¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼
15¡§¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç
16¡§¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê
17¡§¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
18¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£
19¡§¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³
20¡§¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¥ë
21¡§ÉÚ°Â·òÍÎ
22¡§¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î
23¡§¥À¥Ó¥É¡¦¥ë¥¤¥¹
24¡§¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
25¡§¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹
26¡§¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼
27¡§¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¥É¥¦¥¸
28¡§¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥È¥ì¥¤¥é
29¡§¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨
30¡§¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±
31¡§¥½¥¯¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¥¿¥½¥×¡¼¥í¥¹
32¡§¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å
33¡§¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê
34¡§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼
35¡§¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼
36¡§¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¿¥ô¥¡¥ì¥¹
37¡§¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬
38¡§¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥½¥¢¥ì¥¹
39¡§¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹
40¡§¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó
41¡§¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ó¡¦¥í¥³¥ó¥¬
42¡§¥Í¥È
43¡§¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°
44¡§¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ó¥¨¥¤¥é
45¡§¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ê¥Ò¥È¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼
46¡§¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹
47¡§¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥Ú
48¡§¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ê¥ë¥½¥ó
49¡§¥¦¥£¥ê¥¢¥ó