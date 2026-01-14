¥ª¥ê¡¼¥»&¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥Ó¤Ï¥í¥Ã¥Ù¥ó&¥ê¥Ù¥ê¤ÎÎÎ°è¤Ë¶á¤¤¡©¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¸Ø¤ë¶Ã°Û¤ÎÎ¾Íã¡Ö¥ª¥ê¡¼¥»¤Ï¿·¤·¤¤¥í¥Ã¥Ù¥ó¤Î¤è¤¦¡×
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÆ³«Ä¾¸å¤«¤é²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤À¡£11Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¹¶·â¿Ø¤¬ÂçÇúÈ¯¡£8-1¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ºÇÁ°Àþ¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¹¶·â¿Ø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬Î¾Íã¤ËÆþ¤ë±¦¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¡¢º¸¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤À¡£
º£²ó¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤â¥ª¥ê¡¼¥»¤Ï2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡¢ÆÈ¡ØBavarian Football Works¡Ù¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó&¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ê¥Ù¥ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥Ó¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È2¿Í¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ëSD¤â2¿Í¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¡¼¥»¤ÎÆ°¤¤Ï¥¢¥ê¥¨¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤½¤ÎÏÃÂê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¥í¥Ã¥Ù¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£Á¡ºÙ¤«¤ÄÍ¥²í¤À¤Í¡£¤½¤·¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¹½¤¨¤ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤ÀË¤«¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥«¡¼¤À¡£¤³¤Î¥Ç¥å¥ª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×
º£µ¨¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¹ñÆâ»ÙÇÛ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢CL¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÁÀ¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ª¥ê¡¼¥»&¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¥±¥¤¥ó¤ò³è¤«¤¹¤¦¤¨¤Ç¤â2¿Í¤Î¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ï3´§¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£