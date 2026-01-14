¥á¥Ã¥·¤¬¸½Ìò¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¤³¤½¤¬¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¡É¡¡¥Ð¥ë¥µ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ã¤¬´¶¤¸¤¿°Û¼¡¸µ¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×
¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï2023Ç¯¤è¤ê³èÌö¤Î¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ø°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ò¤¹¤Ç¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤â38ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´À¹´ü¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤À¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥À¥Ó¥É¡¦¥Ó¥¸¥ã¤Ï¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¥á¥Ã¥·¤¬¸½À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÊÀ¤³¦ºÇ¹â¡Ë¡£ÃÇÁ³¤Í¡£¥á¥Ã¥·¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥À¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥Õ¥£¡¼¥´¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥á¥Ã¥·¤³¤½¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬°ã¤¦¡£²¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£ÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤ë¥×¥ì¥¤¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Ê¤¹¤ó¤À¡×¡Ê¡ØEl Chiringuito¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²Æ¤Î2026WÇÕ¤Ë¤â¥á¥Ã¥·¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¾¤Ë¥á¥Ã¥·¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥ã¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£