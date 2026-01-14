Shane Sato¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDeep Dive¡×¥ê¥êー¥¹¡¡Box Dreams¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ë
¡¡Shane Sato¤¬¡¢3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWavelength¡Ù¤«¤é¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDeep Dive¡×¤ò1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢LAµòÅÀ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö Box Dreams¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢¤Õ¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÎAdam Rhodes¤Î»²²Ã¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¶Ê¤Î³Ë¿´¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Adam Rhodes¤Î¥Ï¥¹¥ー¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Àー¥¯¤Ç¥àー¥Ç¥£¤Ê¼Á´¶¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼Ìë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÇÊÒÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤ò¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç°é¤Æ¤¢¤²¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤ËÈô¤Ó¹þ¤à½Ö´Ö¤Î¥¹¥ê¥ë¤ÈÆ«¿ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Æâ¾ÊÅª¤Ç´±Ç½Åª¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£Á°ºî¡ÖNever Let You Go¡×¤Î²¹¤«¤¯¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢º£ºî¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¾ð´¶¤òÂÓ¤Ó¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¯ー¥ë¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢Shane Sato¤Î¿·¤¿¤Ê²»³ÚÅª¥ì¥ó¥¸¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë