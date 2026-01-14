°Û·Á¤ÎÄ¶µðÂçÁ¥¤¬¡ÖÆüËÜºÇÅìÃ¼¤ÎÅç¡×²¤Ø½Ð¹Ò¡ª ¹â¤µ¤ÏÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ëÊÂ¤ß!? ½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤òÃ´¤¦
¹â¤µ¤Ï30³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ËÁêÅö
¡¡JAMSTEC¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î26Æü¡¢ÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤¬ÆîÄ»Åç²¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ºÎ¹Û¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÜÂ³»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢À¶¿å¹Á¤ò½Ð¹Ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¹â¤¹¤®¡ª¤³¤ì¤¬Ä¶µðÂçÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤ÎÁ´·Ê¤Ç¤¹
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤Ï¡¢³¤Äì²¼¤ò·¡ºï¤·¤ÆÃÏÁØ¤òºÎ¼è¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿Á¥¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤Ç¿å¿¼2500m¡¢³¤Äì²¼7000m¤Þ¤Ç·¡ºï²ÄÇ½¡£Âç¤¤µ¤ÏÁ´Ä¹210m¡¢Éý38m¡¢Áí¥È¥ó¿ô¤Ï5Ëü7000¥È¥ó¶¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Á¥ÂÎÃæ±û¤Ë¤½¤Ó¤¨¤¿¤ÄµðÂç¤Ê¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡Ê·¡ºï¤ä¤°¤é¡Ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï³¤Äì²¼¤Î·¡ºï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥É¥ê¥ë¥Ñ¥¤¥×¤ò¹ß¤í¤¹¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÀßÈ÷¤Ç¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤ÏÁ¥Äì¤«¤é130m¤Ë¤âÃ£¤·¡¢30³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¹Á²ÄÇ½¤Ê¹Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÀ¶¿å¹Á¤òÊì¹Á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÅìÃ¼¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ëÆîÄ»Åç¡ÊÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¡Ë¼þÊÕ³¤°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎºÎ·¡¤Ë¸þ¤±¡¢¿å¿¼6000m¤Î³¤°è¤Ç»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆîÄ»Åç¤Ï¡¢ËÜÅÚ¤«¤éÌó1800km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤Ç¤¹¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë³êÁöÏ©¡Ê±äÄ¹1370m¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÅçÆâ¤Ë¤Ï¼«±Ò´±¤Î¤Û¤«¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Î¿¦°÷¤âÃóºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
À¸²Ö,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºë¶Ì