au PAY¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¤ÇºÇÂç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡KDDI¤Ï13Æü¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Öau PAY¡×¤ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤ÎPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï3·î1Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¹ç·×1000±ß°Ê¾åau PAY¡Ê¥³ー¥É»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤ÈÅöÁª¿ô¤Ï¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬200¿Í¡¢5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬400¿Í¡¢1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1000¿Í¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥¹ÆÃÅµ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç1²ó¤¢¤¿¤ê200±ß°Ê¾å¤òau PAY¡Ê¥³ー¥É»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¼¡²óÍøÍÑ¤Ç¤¤ë1000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£