GLAY¡¢½é¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÅÐ¾ì! Âè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼!¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥Ù¥ó¥À¡¼»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤± GLAY¡×(1²ó500±ß¡¦Á´4¼ï)¤ò2026Ç¯1·îÂè3½µ¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢GLAY¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHAPPY SWING¡×¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëGLAY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡¢Á´¹âÌó5cm¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£
20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎTERU¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡È10Ç¯Á°¤ÎÌóÂ«¡É¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À! TAKURO¡¢JIRO¡¢HISASHI¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢TOSHI¡¢²¶¤Ë¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼!¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò°ì½ï¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖTERU¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¡Ë¡×¡ÖJIRO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¡ÖTAKURO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¡ÖHISASHI¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
