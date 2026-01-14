V¥é¥¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉð»ÎÍèÉñ¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê¡Ù¤Î³«ºÅ·èÄê
V¥é¥¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÉð»ÎÍèÉñ(BUSHILIVE)¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê(¤²¤Ã¤«¤Ö¤·¤ó)¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö BAR from scratch¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê¡Ù
¡û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª
Éð»ÎÍèÉñ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î£´Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡Ö17LIVE¡×¸ø¼°ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎMC¡¢YouTube¤Ç¤Î´ë²èÇÛ¿®¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Éð»ÎÍèÉñ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î1on1¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê²ñ¤ä²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Éð»ÎÍèÉñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ö17LIVE¡×¤ÏVTuber´Þ¤àV¥é¥¤¥Ð¡¼»ö¶È¤òÃíÎÏ»ö¶È¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯12·î1Æü¤ËV¥é¥¤¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓVTuber¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNexuStella¡×¤òÀßÎ©¡£¡ÖNexuStella¡×¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µ±¤¡×¤Ç´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëV¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖÉð»ÎÍèÉñ(BUSHILIVE)¡×¡ÖGanGun Girls(¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¡¼¥ë¥º)¡×¡ÖNexuStella Colorful(ÄÌ¾Î¡§¥Í¥¯¥«¥é)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¾§¡¦¥È¡¼¥¯¡¦¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÆü¡¹³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê¡Ù
¡û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª
Éð»ÎÍèÉñ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î£´Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡Ö17LIVE¡×¸ø¼°ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎMC¡¢YouTube¤Ç¤Î´ë²èÇÛ¿®¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ö17LIVE¡×¤ÏVTuber´Þ¤àV¥é¥¤¥Ð¡¼»ö¶È¤òÃíÎÏ»ö¶È¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯12·î1Æü¤ËV¥é¥¤¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓVTuber¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNexuStella¡×¤òÀßÎ©¡£¡ÖNexuStella¡×¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µ±¤¡×¤Ç´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëV¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖÉð»ÎÍèÉñ(BUSHILIVE)¡×¡ÖGanGun Girls(¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¡¼¥ë¥º)¡×¡ÖNexuStella Colorful(ÄÌ¾Î¡§¥Í¥¯¥«¥é)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¾§¡¦¥È¡¼¥¯¡¦¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÆü¡¹³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£