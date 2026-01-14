USEN WORK WELL¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎÀ¸À®AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï
USEN¡õU-NEXT GROUP¤ÎUSEN WORK WELL¤Ï1·î13Æü¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÆâÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏChatGPT¤äGemini¡¢Claude¤Ê¤É¤Î¼çÍ×LLM¡ÊLarge Language Models¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖU-Buddy Chat¡×¤ÎÂ¾¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¶ÈÌ³ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷³«È¯¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó³«È¯¤·¤¿AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷Ìó6000¿Í¤Î¼Â¾Ú¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ÈDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖU-Buddy Chat¡×²èÌÌÎã
¡ûAI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¤ÎÇØ·Ê
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Ï2023Ç¯11·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ÒÆâÀ¸À®AI¡ÖBuddy¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Buddy¤È¤Ï¡¢¡ÖMicrosoft Azure¡×¾å¤Î¡ÖAzure OpenAI Service¡×¤ò¼ÒÆâ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¡£
2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¼Ò°÷Ìó6000¿Í¤Î¤¦¤Á80%¤¬¶ÈÌ³¤ÇBuddy¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î´Ö¤Î¶ÈÌ³ºï¸º»þ´Ö¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó8770»þ´Ö¡¢1¿ÍÅö¤¿¤êÌó2»þ´Ö¤Îºï¸º¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÒÆâ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ËAI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ûAI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ¹
Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤ä±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿À¸À®AI³èÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
´ë¶ÈÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤È¤·¡¢ÆþÎÏ¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬³Ø½¬¤·¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤É¾ðÊó´ÉÍý¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖU-Buddy Chat¡×¤Ï¡¢ChatGPT¤äGemini¡¢Claude¤Ê¤É¤Î¼çÍ×LLM¤òÃ±°ì¤ÎUI¾å¤Ç»È¤¤Ê¬¤±²ÄÇ½¡£1¥æ¡¼¥¶¡¼Åö¤¿¤ê·î³Û500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤éÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë²èÎ©°Æ¡¢´ë¶È¾ðÊó¸¡º÷¡¢FAQºîÀ®¡¢±Ä¶È¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤ä¶È¼ï¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃ²½·¿¥Ä¡¼¥ë¡ÖU-Buddy¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
AI¥«¥¹¥¿¥à³«È¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâÊ¸½ñ¤äFAQ¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡º÷¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÄó°ÆÀ¸À®AI¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼»Ù±çAI¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ä¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¡£PoCÀß·×¤«¤é¼ÒÆâÄêÃå¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
À¸À®AI¸¦½¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢USEN¡õU-NEXT GROUPÆâ¤Î³èÍÑ¼Â¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸À®AI¤ò¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¿¦¼ï¤äÉôÌç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¹ÖµÁ¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
ÎÁ¶â
À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖU-Buddy Chat¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¡ÖU-Buddy Chat¡×²èÌÌÎã
