¡¡Åìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Î´Ú¹ñ¥«¥Õ¥§¡ÖOKUDO CAFE¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥É¥Ð¥¤ ¤â¤Á¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥ó¥É¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¡Ë¡×¤ò16Æü¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥Ð¥¤ ¤â¤Á¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥ó¥É¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¸åÈ¾¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Âçµ×ÊÝ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°ìÉô¥«¥Õ¥§¤ä¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Þ¤¿¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¿©´¶¤äÃÇÌÌ¤òÁÊµá¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤äÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ§ÃÎ¤¬³ÈÂç¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÃÊ³¬Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥Ð¥¤¤â¤Á¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥ó¥É¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈËõÃã¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÅ¸³«¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï50¥°¥é¥à¡Ê480±ß¡Ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î100¥°¥é¥à¡Ê960±ß¡Ë¤Î2¼ï¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÉÊ¼Á¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£¤È¡¢¥«¥À¥¤¥Õ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¥Ð¥¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
