¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¤ä¤¸¤ËÃæ»Ø¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÖÅ¬ÀÚ¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢ÃæÀ¾Éô¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¹©¾ì¤ò»ë»¡Ãæ¤Ë¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÍÊ¸î¼Ô¡×¤È¤ä¤¸¤òÍá¤Ó¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¤¯¤½¤Ã¤¿¤ì¡×¤È¸ý¤òÆ°¤«¤·¤¿¸å¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Á¥ç¥ó¹ÊóÉôÄ¹¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°²è¤ÏËÜÊª¤À¤ÈÇ§¤á¡Ö¶¸¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬ÇÍÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤ä¤¸¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿Æ¸ò¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£