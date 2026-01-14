¡ÖÆñÉÂ¤Ç¤âÆ¯¤¤¿¤¤¤·¡¢²Î¤¤¤¿¤¤¡×²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿30Âå½÷À²Î¼ê¤¬²Î¤¤Â³¤±¤ëÌõ¡Ö°ÕÍß¤òÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ÏÈá¤·¤¤¡×
¤¤¤ï¤æ¤ë·ò¾ï¼Ô¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿´¿È¤Ë¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤È´°Á´¤ËÆ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ö¤è¤«¤ì¡×¤È»×¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¡¢Î©¾ì¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×»×¤¤¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£ÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿ºä°æÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆñÉÂ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ëºä°æÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ¦»Ñ¡Ê13ËçÌÜ/Á´14Ëç¡Ë
ÆñÉÂ¤Ç¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤à
¨¡¨¡ ¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºä°æÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2016Ç¯¡¢¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤Î»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡ÊNMOSD¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢²¼È¾¿È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö2ÅÙ¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§ÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2¤«·î´Ö¤Ï¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦²Î¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ´´¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ËÂÎ¤òÇû¤ê¤Ä¤±¤Æ²Î¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ5¤«·î´Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¡¢Âà±¡¸å¤ËÇ°´ê¤Î¥³¥ó¥µー¥ÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¤¬»ë¿À·Ð¤äÀÔ¿ñ¤ò¸í¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆñÉÂ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ä¤Í¤ËÇ®¤·¤¿·õ»³¤ò¥¬¥ê¥¬¥êÂÎ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÄË¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤¬È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¸µµ¤¤Ê¿Í¤Î4Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥ó¥µー¥È¤ËÉüµ¢¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¤Ï¤¤¤¹¤ËºÂ¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¤âÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¬¤Þ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤¼¼þ°Ï¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²»¶Á¤µ¤ó¤ä¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæÂµ¤Ï¶¹¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¾ì½ê¤¬¤È¤é¤ì¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö¥à¥ê¤ò¤·¤ÆÉñÂæ¤òÎ©¤Ä¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤ó¤À¤ó¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£²Î¼ê¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¤òÇØÉé¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡ÖµÇ°Æü¡×¤âÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ
¨¡¨¡ 2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö NPOË¡¿ÍÆüËÜ»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê´µ¼Ô²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤½¤¦¡£¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤ÏÆñÉÂ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÂ¿È¯À¹Å²½¾É/»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡Ê»ØÄêÆñÉÂ13ÈÖ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¿È¯À¹Å²½¾É¡×¤È¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤Î°¡¼ï¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¶áÇ¯¤Ï¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¼À´µ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2020Ç¯6·î¤Ë»ä¤¬Twitter¡Ê¸½¡¦X¡Ë¤Ç¡¢»ä¤¬²¿¤²¤Ê¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Ò¤È¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§Åö»þ¡¢¡ÖÀ¤³¦Â¿È¯À¹Å²½¾É¤ÎÆü¡×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤ÎÆü¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£2021Ç¯¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¾ÉÎã¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿À·ÐÆâ²Ê°å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥¯°å»Õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë10·î24Æü¤¬¡Ö»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡ÊNMOSD¡Ë¤ÎÆü¡×¤ÈÀ©Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÊý¤È¶¨Æ¯¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë²è¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤Î´µ¼Ô²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£2021Ç¯10·î¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ä·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏË¡¿Í²½¤·¤Æ¡ÖNPOË¡¿ÍÆüËÜ»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê´µ¼Ô²ñ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¤Ç¤¤´¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ»´ü´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´µ¼Ô²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§´µ¼Ô²ñ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢Ìó100¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤À¤±¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÂ¿È¯À¹Å²½¾É/»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡Ê»ØÄêÆñÉÂ13ÈÖ¡Ë¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤È¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÉÔÅÔ¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤â¼£ÎÅË¡¤â°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¾ðÊó¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìò½ê¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£´µ¼Ô²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡Ö»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²ò·è¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó6500¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢´µ¼Ô²ñ¤Ë¤Ï397¿Í¤Î²ñ°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô²ñ¤Ç¤Ï²ñ°÷¤µ¤ó¤«¤é²ñÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤â¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï¿ÀÍÍ¤¬¸«¼é¤ê¡¢·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³èÆ°ÈñÍÑ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ´µ¼Ô²ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¡Ê´µ¼ÔÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¦³èÆ°¤Î¤³¤È¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¿¤Á¤Ç·î¤Ë1²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²óÁ´¹ñ¤«¤é20～30¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ËÃç´Ö¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤Ë¤â»Ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦À½Ìô²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤òº£¤Þ¤Ç12ÅÔ»Ô15¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³¥ó¥µー¥È¤âÁ´¹ñ¤Ç10²ó³«ºÅ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õ¾¯¤Ê¼À´µ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÆ±¤¸ÉÂµ¤¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´µ¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤
¨¡¨¡ ¤È¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤ÏºÆÈ¯¤È´²²ò¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉÂµ¤¤Ç¡¢¡Ö´°¼£¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÂÎ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÁá¤¯¼£¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÀ¸ÆñÉÂ¤È¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¼Â¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ°Ï¤Ë¤Ä¤é¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤Çº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
NPOË¡¿ÍÆüËÜ»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê´µ¼Ô²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ～¸«¤¨¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Ë¼ª¤ò·¹¤±±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¼å¤µ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë～¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ºä°æÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤âÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë³èÆ°¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÂµ¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ä¹¥¤¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÍß¤ä³Ú¤·¤ß¤òÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï2016Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯´²²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô²ñ¤Î³èÆ°¤ò¤Û¤Ü¤Ò¤È¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿2023Ç¯¤ËºÆÈ¯¡£¤¹¤ë¤È¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡£»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤ÎºÆÈ¯¸¶°ø¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤â°ì°ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢²¿¤â¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤Ç²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¼Ò²ñ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¼Ò²ñ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Î¤â²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢´õË¾¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ã·ÅÄÂ¿·Ã¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ºä°æÅÄ¿¿¼Â»Ò