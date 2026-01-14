¥í¥·¥¢¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¹¶·â¡¢¿ô½½ËüÀ¤ÂÓ¤ÇÄäÅÅ¡¡Îí²¼¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥¡¼¥¦¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¹¶·â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¡¼¥¦½£¤Ç¤Ï¿ô½½ËüÀ¤ÂÓ¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Î¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÁØ½»Âð¤ª¤è¤½500Åï¤ÇÃÈË¼¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤µ¤¨ÅÅÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¤ÎSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ï°ìÈÕ¤Ç¹¶·âÍÑÌµ¿Íµ¡300µ¡°Ê¾å¤Î¤Û¤«¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë18È¯¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë7È¯¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹¶·â¤Ï¥¡¼¥¦¤ò´Þ¤à8½£¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¡¼¥¦½£¤Î¾õ¶·¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢¿ô½½ËüÀ¤ÂÓ¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£²ó¤â¹¶·â¤Î¼ç¤ÊÉ¸Åª¤ÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤äÊÑÅÅ½ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï2022Ç¯¤Î¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢Åß¤ÎÃÈË¼¶¡µë¤ËºÇÂç¸Â¤Îº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÁÀ¤¤¤Ç¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¡¼¥¦»Ô¤Î13Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÀã¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÎí²¼10ÅÙ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤È¥¡¼¥¦¤ÇÊë¤é¤¹¥«¥Æ¥ê¥Ê¡¦¥»¥ë¥¸¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢12Æü¤Ï²È¤ÇÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤¿¤Î¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¸á¸å10»þ¤´¤í¤Ë15Ê¬´Ö¤À¤±ÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄäÅÅ¡£ÅÅÃÓ¼°¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÈ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸·¤·¤¤Åß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏË¤·â¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸·¤·¤¤´¨ÇÈ¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡×
¥¡¼¥¦ºß½»¤Î¥Ï¥ê¥Ê¡¦¥×¥í¥³¥Õ¥£¥¨¥ï¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤ÇÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éCNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸òÄÌÅö¶É¤Ï13Æü¡¢¥¡¼¥¦¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤ò»È¤¦¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¤«¤éÅÅµ¤¤âÃÈË¼¤â¤Ê¤¤¡£Ì¼¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤é¤È¤Æ¤âÃÈ¤«¤¤Éþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´¨¤¤¡£º£¤«¤é·à¾ì¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤ÏÃÈ¤«¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÈË¼¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡×¡Ê¥×¥í¥³¥Õ¥£¥¨¥ï¤µ¤ó¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÌë´Ö¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ç¥Ï¥ë¥¥¦½£¤ÎÍ¹ÊØ¥µ¡¼¥Ó¥¹»ÜÀß¤¬ÈïÃÆ¤·¡¢4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤òÁÀ¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À¿¦°÷2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥·¥ë¥¹¥¡¼»ÊÎá´±¤Ï13Æü¡¢ÊÆ²¤½£¥¢¥Õ¥ê¥«Î¦·³¤Î¥É¥Ê¥Ò¥å¡¼»ÊÎá´±¤ËÁ°Àþ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÁ°Àþ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥·¥ë¥¹¥¡¼»á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ±»þ¤ËÅ¨¤Ï¡¢¸åÊýÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¶õÇú¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁÀ¤¤¡¢Åà·ë¤¹¤ë´¨¤µ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤Ø¤Î°µÎÏ¤È¶²ÉÝ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï13Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹¶·â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¹¶·â¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¤·¤¿¡£