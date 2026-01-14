ßÀ²ÈÎ´°ì¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¤¥ó¥É¿ÍÅ¹°÷¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡¼Â¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÊ¹¤´Ö°ã¤¤¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¤È¤ó¤ÀÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´ü·Ý¿Í¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÊ¹¤´Ö°ã¤¤¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡É¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¤Ë¤âÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¡È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤Ï¤¢¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡È²èÌÌ¥¿¥Ã¥Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¡×¤È¡¢Ç¯ÎðÇ§¾Ú¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡Ö²èÌÌ¥¿¥Ã¥Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òßÀ²È¤¬·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤¬¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤¬ÉÕ¤«¤º¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¼þ°Ï¤¬¾Ð¤¦¤È¡¢¡ÖBKB¡×¤³¤È¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡ßÀ²È¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡£ºî¤Ã¤¿ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤Æ¡×¤È¡¢»ö¼Â¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£