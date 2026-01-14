¡ÖÍ¿Í¥ì¥¸¡×¤È¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡×Â¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ? - 1000¿ÍÄ´ºº
StorePro¤Ï1·î13Æü¡¢¡ÖÍ¿Í¥ì¥¸¤È¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Î¿´Íý¡¦¹ÔÆ°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡Á12·î9Æü¡¢½µ1²ó°Ê¾å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¡¢¤«¤Ä¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤òÍøÍÑ¤¹¤ë20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷1,008¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÉáÃÊ¤Ï"¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÇÉ"¤¬ÌóÈ¾¿ô
ÉáÃÊ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤/¤½¤Î¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖºÇ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¿Í¥ì¥¸(37.4%)¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸(47.4%)¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤(15.2%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÇ÷¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÍøÍÑ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ñ·×½èÍý¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¿Í¥ì¥¸¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î³ä¹ç¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡ÖÍ¿Í¥ì¥¸¡×¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤òÁª¤ÖÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ñ·×¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤«¤é(56.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤«¤é(40.1%)¡×¡ÖÅ¹°÷¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤é(19.4%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö²ñ·×¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤«¤é¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï²ñ·×¤Î¸úÎ¨À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤äº®»¨»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹ØÆþ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¹ØÆþ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë(46.5%)¡¢¤Ê¤¤(53.5%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÊý¤¬ÌóÈ¾¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÃ±¤Ë²ñ·×¤ÎÂ®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿¿´ÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë½ÀÆð¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ø?
¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÁª¤Ö¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸(39.0%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë(12.1%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤òÁª¤ÖÊý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊÝ¤Æ¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¹ØÆþÆâÍÆ¤òÅ¹°÷¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢¥ì¥¸ÁªÂò¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼³ÎÊÝ¤ÎÍ×µá¤Ï°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¥ì¥¸ÊÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¹½Â¤
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ëº¤¤Ã¤¿¡¦¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?/Í¿Í¥ì¥¸¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÍøÍÑ»þ¤Ëº¤¤Ã¤¿¡¦¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆÉ¤ß¼è¤ê¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤¤¿(39.5%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÁàºîÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤(23.7%)¡×¡ÖÅ¹°÷¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¦ÌÌÅÝ(16.7%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤Î¡ÖÆÉ¤ß¼è¤ê¥¨¥é¡¼¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÅ¹°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÅ¹°÷¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¦Êý¤Ï»þ´Ö¤ò¥í¥¹¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ÖÍ¿Í¥ì¥¸¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤(47.3%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë(21.1%)¡×¡Ö»ÙÊ§¤¤¡¦ÂÞµÍ¤á¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤ë(13.0%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Í¿Í¥ì¥¸¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï²ñ·×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÉéÃ´¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¡¦ÂÞµÍ¤á¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¡¢Å¹°÷¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ûÍýÁÛ¤Î¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤Ï¥»¥ß¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬Ìó4³ä
¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤/¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¿Í¥ì¥¸(18.3%)¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸(55.7%)¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤(26.0%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê»ÙÊ§¤¤½èÍý¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ï¸úÎ¨Åª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¿Í¥ì¥¸(42.0%)¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸(28.0%)¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤(30.0%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¿Í¥ì¥¸¤¬ºÇ¤â¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ñ·×¤ÎÀºÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬Áàºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤/¥ì¥¸¤¬º£¸å¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦¥ì¥¸¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥»¥ß¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸(¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¤ß¥»¥ë¥Õ)¡×(37.1%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸(¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¥»¥ë¥Õ)¡×(22.1%)¡¢¡ÖÍ¿Í¥ì¥¸(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ñ·×ÂÐ±þ)¡×(12.5%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¥»¥ß¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇ¤¤»¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¤ß¥»¥ë¥Õ¤Ç¹Ô¤¦Êý¼°¤òÍýÁÛÅª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁàºî¥ß¥¹¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¥»¥ë¥Õ¤Ç¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤¬¡¢¸úÎ¨À¤È°Â¿´´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¸¤Îº£¸å¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß(42.3%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÈóÀÜ¿¨¤Ç²ñ·×¤¬´°Î»¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß(26.6%)¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¼«Æ°·èºÑ(26.1%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
´üÂÔ¤¹¤ë¥ì¥¸¤Î¿Ê²½¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÍøÊØÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÈóÀÜ¿¨¤Ç¤Î²ñ·×½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
