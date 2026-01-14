¤¢¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥àÀ¸Êª¡¢È¯¿Ê!?¡Ö1/144¥µ¥«¥Ð¥óÀï¼Ö¡×ÅÐ¾ì! ¥×¥ê¥ó¤ä¤¹¤··¿¤â - ¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Û¤·¤¤¡×¡Ö1/144¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ÈÊÂ¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö1/144¥µ¥«¥Ð¥óÀï¼Ö¡×(400±ß¡¦Á´7¼ï)¤ò1·î¤è¤ê½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î15Æüº¢¤«¤éÀßÃÖ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¡Ú1·î¿·À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡Ö1/144¥µ¥«¥Ð¥óÀï¼Ö¡×¾åµ¾¦ÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿😊Áá¤¤ÀßÃÖÅ¹ÍÍ¤Ç¡¢15ÆüÊÕ¤ê¤«¤éÀßÃÖ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÃÏ°è¤äÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ³«»Ï¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤m(_ _)m pic.twitter.com/8UWfV1U7rO- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) January 13, 2026
¡Ö¥µ¥Ð´Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥µ¥«¥Ð¥ó¡×Àï¼Ö¤Ï¡¢Ìó4²¯Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µª¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Êª¡Ö¥µ¥«¥Ð¥ó¥Ð¥¹¥Ô¥¹¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉü¸µÌÏ·¿¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÌö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢38ÉôÂâ¡¢38ÉôÂâ¥¨¡¼¥¹µ¡¡¢¥µ¥«¥Ð¥ó¥Ö¥ë¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¥¿¥Þ¥´¡¢¥Þ¥°¥í¤Î6¼ïÎà¡£¡Ö38ÉôÂâ¡×¡Ö38ÉôÂâ¥¨¡¼¥¹µ¡¡×°Ê³°¤Ï·úÀßµ¡³£¤ä¿©¤ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤®¤ç¤í¤Ã¤È¤·¤¿´Ý¤¤ÌÜ¤È¡¢µÕ»°³Ñ·Á¤Î¸ý¸µ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤«¤Ê¤êÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡Ä¡Ä¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ë¥¬¥ó¥×¥é¤È°ì½ï¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆæ¤ÎÊªÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÊý¤ä¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¢¤ó¤Î!?¡×¡Ö1/144 ¡Ä¥¬¥ó¥×¥é¤ÈÊÂ¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º!¡×¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¤È¤â¤ê¤óÆ²
¡Ú1·î¿·À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡Ö1/144¥µ¥«¥Ð¥óÀï¼Ö¡×¾åµ¾¦ÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿😊Áá¤¤ÀßÃÖÅ¹ÍÍ¤Ç¡¢15ÆüÊÕ¤ê¤«¤éÀßÃÖ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÃÏ°è¤äÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ³«»Ï¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤m(_ _)m pic.twitter.com/8UWfV1U7rO- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) January 13, 2026
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢38ÉôÂâ¡¢38ÉôÂâ¥¨¡¼¥¹µ¡¡¢¥µ¥«¥Ð¥ó¥Ö¥ë¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¥¿¥Þ¥´¡¢¥Þ¥°¥í¤Î6¼ïÎà¡£¡Ö38ÉôÂâ¡×¡Ö38ÉôÂâ¥¨¡¼¥¹µ¡¡×°Ê³°¤Ï·úÀßµ¡³£¤ä¿©¤ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤®¤ç¤í¤Ã¤È¤·¤¿´Ý¤¤ÌÜ¤È¡¢µÕ»°³Ñ·Á¤Î¸ý¸µ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤«¤Ê¤êÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡Ä¡Ä¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ë¥¬¥ó¥×¥é¤È°ì½ï¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆæ¤ÎÊªÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÊý¤ä¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¢¤ó¤Î!?¡×¡Ö1/144 ¡Ä¥¬¥ó¥×¥é¤ÈÊÂ¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º!¡×¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¤È¤â¤ê¤óÆ²