Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ë·ã»÷¤À¤ÈÏÃÂê¤ÎÃËÀ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼&¥É¥é¥´¥ó¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Ç¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡Ä
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)#102¤¬¡¢11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ë·ã»÷¤À¤ÈÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¿ùËÜÁÒµ¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÊÝ°é¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¸½¾ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÊÝ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î¸µÆ±Î½¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÄ¹À¥¤¯¤óËÜ¿Í¤¬ÊÝ°é»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿ùËÜÀèÀ¸¤ò¸«¤«¤±¤¿¤½¤¦¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÄ¹À¥¤¯¤óËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î15Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢Ä¹À¥ËÜ¿Í¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»Ã¼¤Ç²ñ¤¨¤Ð²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃç¤À¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¡ÖÏÃ¤·Êý¤âÊ·°Ïµ¤¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¿ùËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥Öµ¢¤ê¤Î¥®¥ã¥ë15¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¡ØÄ¹À¥!¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤ÎÏÃ¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é°ìÅÙËÜ¿Í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼&¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£»£±Æ¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢´Æ»ë°÷¤«¤é¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ä¹À¥ËÜ¿Í¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¡È´é¥Ñ¥¹¡É¤Ç¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
1·î18Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#103¤Ï¡¢¡Ö1²ó¸«¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤! ¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSPÂè5ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô11²¯²ó°Ê¾å¤ÇÉã¿Æ¤Ø¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤Î¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤âSNS¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¤ª¥«¥Ã¥×¥ë¡¢À¤³¦¤ÇÂç³èÌö¤ÎÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡¤éº£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOGYARU¡Ù¤è¤ê¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¤¤â¤Ô¡¢¤æ¤Ê¤Á¡¢¤ë¤ê¤Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØKOGYARU¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÀ¶Á¿¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤Î¾®³ØÀ¸»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNatuul¡Ù¤«¤é¡¢¤Ê¤æ¡¢¤«¤ó¤Ê¡¢¤ë¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Ž¡ŽßŽßŽ¥Ž¡Ž¥ŽßŽßŽ¡Žß¡£ ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA ¡¡ŽßŽ¥Ž¡Ž¥¹á¼è¤¬¸ì¤ëÄ¹À¥ÃÒÌé¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡ª¡©🩷💛💚¤Ê¤Ê¤Ë¡¼💚💛🩷- ABEMA(¥¢¥Ù¥Þ) (@ABEMA) January 9, 2026
