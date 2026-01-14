¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³ä¹ç¤Ï? - 20ºÐ¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ°Õ¼±Ä´ºº
¥½¥Ë¡¼Â»³²ÊÝ¸±¤Ï1·î9Æü¡¢¡Ö20ºÐ¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¡Á12·î3Æü¡¢2005Ç¯4·î2Æü¡Á2006Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃË½÷1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«
±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼Ô513Ì¾¤Ë¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Ö¸ËÆþ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï11.7%¡¢¡Ö¤ä¤ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï27.3%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï39.0%¡¢¡ÖÁ´¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï23.4%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï37.6%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï61.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ49.8%¡¢½÷À28.0%¤È¡¢½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬21.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÄÎóÃó¼Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï34.1%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï65.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ42.5%¡¢½÷À25.6%¤È¡¢½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬16.9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î±¦ÀÞ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï66.1%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï33.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ73.4%¡¢½÷À58.7%¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬14.7¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï46.6%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï53.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×(57.5%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×(64.6%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«
¡Ö¼ÖÀþÊÑ¹¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï54.0%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï46.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×(67.2%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×(59.4%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï35.5%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï64.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ43.2%¡¢½÷À27.6%¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬15.6¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö(µÞ²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É)¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï62.6%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï37.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ69.5%¡¢½÷À55.5%¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬14.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«
±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼Ô513Ì¾¤Ë¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Ö¸ËÆþ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï11.7%¡¢¡Ö¤ä¤ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï27.3%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï39.0%¡¢¡ÖÁ´¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï23.4%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï37.6%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï61.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ49.8%¡¢½÷À28.0%¤È¡¢½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬21.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î±¦ÀÞ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï66.1%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï33.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ73.4%¡¢½÷À58.7%¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬14.7¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï46.6%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï53.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×(57.5%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×(64.6%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«
¡Ö¼ÖÀþÊÑ¹¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï54.0%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï46.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×(67.2%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×(59.4%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï35.5%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï64.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ43.2%¡¢½÷À27.6%¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬15.6¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö(µÞ²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É)¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï62.6%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï37.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ69.5%¡¢½÷À55.5%¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬14.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£