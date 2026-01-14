¥½¥Ë¡¼Â»³²ÊÝ¸±¤Ï1·î9Æü¡¢¡Ö20ºÐ¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¡Á12·î3Æü¡¢2005Ç¯4·î2Æü¡Á2006Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃË½÷1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«

±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ­¼Ô513Ì¾¤Ë¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

¡Ö¼Ö¸ËÆþ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï11.7%¡¢¡Ö¤ä¤ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï27.3%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï39.0%¡¢¡ÖÁ´¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï23.4%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï37.6%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï61.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ­49.8%¡¢½÷À­28.0%¤È¡¢½÷À­¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ­¤Î¤Û¤¦¤¬21.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ö½ÄÎóÃó¼Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï34.1%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï65.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ­42.5%¡¢½÷À­25.6%¤È¡¢½÷À­¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ­¤Î¤Û¤¦¤¬16.9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î±¦ÀÞ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï66.1%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï33.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ­73.4%¡¢½÷À­58.7%¤È¡¢ÃËÀ­¤Î¤Û¤¦¤¬14.7¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï46.6%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï53.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×(57.5%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À­¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×(64.6%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ö¼ÖÀþÊÑ¹¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï54.0%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï46.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¹çÎ®¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃËÀ­¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×(67.2%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¡¢½÷À­¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×(59.4%)¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï35.5%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï64.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ­43.2%¡¢½÷À­27.6%¤È¡¢ÃËÀ­¤Î¤Û¤¦¤¬15.6¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö(µÞ²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É)¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï62.6%¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï37.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ­69.5%¡¢½÷À­55.5%¤È¡¢ÃËÀ­¤Î¤Û¤¦¤¬14.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£