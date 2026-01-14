2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¡ÖÇÏ¡×¤Î¤Ä¤¯Ì¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È30È¯É½¡¢1°Ì¤Ï? - 2°ÌÁêÇÏ¤µ¤ó¡¢3°ÌÍÇÏ¤µ¤ó
¥ê¥¯¥¹¥¿¤Ï1·î7Æü¡¢¡Ö¸áÇ¯´³»Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È30¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÌ¾»úÍ³Íènet¡×Web¡¦¥¢¥×¥ê¤ÎÌ¾»ú¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡¢À¯ÉÜÄ´ºº·Ïµ¡´Ø¤äÅÅÏÃÄ¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¸á¡×¡ÖÇÏ¡×¤Î¤Ä¤¯Ì¾»ú¤«¤é¼ÂÀ¤ÂÓ¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÌ¾»ú¤Î¤ß¤ò½¸·×¤·ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¸áÇ¯´³»Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È30
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¸á¡×¡ÖÇÏ¡×¤Î¤Ä¤¯Ì¾»ú¤òÁ´¹ñ¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£Âè1°Ì¤Ï¡ÖÇÏ¾ì(¤Ð¤Ð)¡×¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½136,000¿Í¤Ç¡¢Á´¹ñºÇÂ¿¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¤ª¤è¤½17,100¿Í(Ìó13%)¡£¸»Íê¹Ë¤òÁÄ¤È¤¹¤ë°ìÂ²¤ä¡¢ÇÏ¤Î·±Îý¾ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë³ÆÃÏ¤Î¡ÖÇÏ¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬¥ë¡¼¥Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¾¿Í¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¡×¤³¤È¡ÖÇÏ¾ì ÀµÊ¿(¤Ð¤Ð ¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤)¡×¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡ÖÇÏ¾ì ÍµÇ·(¤Ð¤Ð ¤Ò¤í¤æ¤)¡×¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÁêÇÏ(¤½¤¦¤Þ)¡×¤µ¤ó¡£Á´¹ñ¿Í¿ô¤ª¤è¤½42,400¿Í¡¢ÇÏ¤ÎËÒÀ¸ÃÏ¤¬¸ì¸»¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢²¼Áí¹ñÁêÇÏ·´(¸½¡¦ÀéÍÕ¸©ËÌÉô¡¢°ñ¾ë¸©ÆîÉô)¤¬µ¯¸»¤Î1¤Ä¡£Âè3°Ì¡ÖÍÇÏ(¤¢¤ê¤Þ)¡×¤µ¤ó¡£Á´¹ñ¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½31,200¿Í¡£ÀÝÄÅ¹ñÍÇÏ·´¤ò»Ï¤á³ÆÃÏ¤ËÃÏÌ¾¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©¤ËºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½5,300¿Í(Ìó17%)¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±À«¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Î¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ´ü¤ÎÀ¯¼£²È¡ÖÍÇÏ ÍêÇ«(¤¢¤ê¤Þ ¤è¤ê¤ä¤¹)¡×¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¡ÖÍÇÏ ÍêÇ«¡×¤µ¤ó¤ÏÀÝÄÅÍÇÏ»áÂ²¤Î½Ð¤À¤È¤¤¤¦¡£
Âè5°Ì¤Î¡ÖÇÏÞ¼(¤Þ¤Ö¤Á)¡×¤µ¤ó¡¢Á´¹ñ¿Í¿ô¤ª¤è¤½11,400¿Í¡£¸½¡¦¼¢²ì¸©¤Î¶á¹¾¹ñ³÷À¸·´ÇÏÊ¥Â¼¤Ê¤É¤¬È¯¾ÍÃÏ¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉì¸©¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤ª¤è¤½2,600¿Í(Ìó23%)¤¤¤ë¡£Âè12°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÇÏÊ¥(¤Þ¤Ö¤Á)¡×¤µ¤ó(Á´¹ñ¤ª¤è¤½2,900¿Í)¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¤ª¤è¤½680¿Í(Ìó23%)¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
Âè7°Ì¡ÖÇÏÅÏ(¤â¤¦¤¿¤¤¡¦¤Þ¤ï¤¿¤ê)¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½6,400¿Í¡£¡ÖÇÏÅÏ¡×¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤ÏÈîÁ°¹ñ¾¾±º·´ÇÏÅÏÅç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Á´¹ñºÇÂ¿¤ÏÊ¡²¬¸©¤Î¤ª¤è¤½1,000¿Í(Ìó16%)¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Ä¹ºê¸©¡¢3ÈÖÌÜ¤¬º´²ì¸©¤È¶å½£ÃÏÊýËÌÉô¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸á¡×¤Î¤Ä¤¯Ì¾»ú¤Ï¥Ù¥¹¥È30°ÌÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸á¤Î¤Ä¤¯°ìÈÖÂ¿¤¤Ì¾»ú¤Ï¡Ö¸áÍè(¤´¤é¤¤)¡×¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÈØ¾ë¹ñ¹ÔÊý·´µíÍèÂ¼¤¬µ¯¸»¤Î¡ÖµíÍè(¤´¤é¤¤)¡×¤ÈÍ³Íè¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¤ËÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î120¿Í(Ìó44%)¤ß¤é¤ì¤ë¡£
