¡Ú¿çÌ²¡Û´¨¤¯¤Æ¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤? ¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Î»È¤¤Êý¤È¿²¼¼¤ÎÀ°¤¨Êý¤ò¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬²òÀâ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï1·î13Æü¡¢Åß¤Î¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î3Æü¡Á12·î10Æü¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷503Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûº£Åß¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï75%
¡Öº£Åß¤Î¿çÌ²¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¡×(8%)¡¢¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×(36%)¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬44%¤Î°ìÊý¡¢È¾¿ô°Ê¾å(53%)¤¬²¿¤é¤«¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Åß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢75%¤¬¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×(21%)¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×(54%)¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤Ï¿²ÉÕ¤¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
º£Åß¤Î¿çÌ²¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
º£Åß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡û¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö´¨¤µ¡×¤¬ºÇÂ¿
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´¨¤µ¡×(39%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿²¶ñ¤È¤ÎÁêÀ¡×(20%)¡¢¡Ö´¥Áç¡×(19%)¡¢¡ÖÁû²»¡×(11%)¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£ÅßÆÃÍ¤Î"´¨¤µ¤ä´¥Áç"¤¬¡¢¿²¤Ä¤¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åß¤Î¿çÌ²»þ¤Î¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬68%¤È°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ë¡£
¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
Åß¤Î¿çÌ²»þ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡ûÅß¤Î¿çÌ²»þ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö´¥Áç¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×(53%)¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×(45%)¡¢¡Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×(27%)¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åß¤Î¿²¼¼¤ÇÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¥Áç¤¹¤ë¡×(32%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÂ¸µ¤À¤±Îä¤¨¤ë¡×(26%)¡¢¡ÖÄ«¡¢Éô²°¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(25%)¡¢¡Ö´¨¤¹¤®¤ë¡×(24%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£µ¨ÀáÆÃÍ¤Î"´¨¤µ¡¦´¥Áç"¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ²÷¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Åß¤Î¿çÌ²»þ¤Ë¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
Åß¤Î¿²¼¼¤ÇÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡û¿²¶ñ¤Ï18%¤¬3Ëç°Ê¾å½Å¤Í¤Æ»ÈÍÑ
¿²¼¼¤Î´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Åß¤Î¿²¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¿²¶ñ¤ÎËç¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2Ëç½Å¤Í¡×¤¬60%¤ÇºÇÂ¿¤Ç¡¢18%¤¬3Ëç°Ê¾å½Å¤Í¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿²¶ñ¤ò½Å¤Í¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÈ¤«¤¤¤«¤é¡×(80%)°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½¬´·¤À¤«¤é¡×(24%)¡¢¡ÖÂÎ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¡×(22%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
Åß¡¢¿²¶ñ¤ò²¿Ëç½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¿²¶ñ¤ò½Å¤Í¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¿²¶ñ¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤¬45%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö½Å¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×(21%)¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¿²¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢¿²´ÖÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¡£¿²´ÖÃå¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¡ÖÌÊ(¥³¥Ã¥È¥ó)¡×(32%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¡×(20%)¡¢¡Ö²½³ØÁ¡°Ý¡×(13%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×27%¤È¡¢¿²´ÖÃå¤ÎÁÇºà¤Ë"¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤"ÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿²¶ñ¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
Åß¤Î¿çÌ²»þ¡¢ºÇ¤âÃåÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤¿²´ÖÃå¤ÎÁÇºà¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿²¶ñÁª¤Ó¤ä¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤¿"Åß¤Î²÷Ì²´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý"¤ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥¢¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ¡ÅÄÉ÷»Ò»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ûÅß¤Î¿²¶ñ¤ÎÍî¤È¤··ê
Åß¤Ï´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÉÛÃÄ¤ÎËç¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¸ü¼ê¤Î¿²¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë½Å¤Í¤ë¤È¡¢¿²ÊÖ¤ê¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿²ÊÖ¤ê¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤Î»ÑÀª¤òÄ´À°¤·¤Æ²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Á³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÉÛÃÄ¤Î½Å¤µ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌ²¤ê¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£´¨¤µÂÐºö¤Ï¡ÖÉÛÃÄ¤ò½Å¤¯¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿²¶ñ¤È¼¼²¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åß¤Î²÷Ì²´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿²¼¼¤Î¡Ö¼¼²¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Î¿²¾²Æâ´Ä¶(²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ)¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£°ìÈÌÅª¤Ë²÷Å¬¤Ê¿²¾²Æâ²¹ÅÙ¤Ï32¡Á34¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï50%Á°¸å¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ë¤¹¤®¤Æ¤â´¨¤¹¤®¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì²¤ê¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃæ¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ä¡¢µÕ¤Ë²¹¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¾ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ï¤É¤Á¤é¤âNG¡£¿²¾²Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ÏÂÎ²¹¤ÇÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿²¶ñÁª¤Ó¤Ç¤ÏÊÝ²¹À¤ÈÄÌµ¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£Åß¤Ç¤â¿çÌ²Ãæ¤Ë¤Ï´À¤ò¤«¤¯¤¿¤á¡¢ÄÌµ¤À¤¬°¤¤ÁÇºà¤À¤È¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿²¶ñ¤ÎÁÇºà¤ÏÌÊ¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ÇµÛ¼¾À¤¬¹â¤¯È©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¿²´ÖÃå¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÌÊÁÇºà¤òÁª¤Ö¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É²½³ØÁ¡°ÝÃæ¿´¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Éô²°Ãå¤È¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¯ÊØÍø¤À¤¬¡¢¿²´À¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¿²´ÖÃå¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ¸þ¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤¿Åß¤Î²÷Ì²´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý
Åß¤Î¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý
¿²¼¼¤Ï¼¼²¹15¡î¡Á20¡î¡¢¼¾ÅÙ50%¡Á60%¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÏÅß¤Ç¤â¤ª¤è¤½32¡Á34¡î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Çµ¯¤¤¿ºÝ¡¢¿²¼¼¤Î²¹ÅÙ¤¬Äã¤¤¤ÈµÞ·ã¤Ê²¹ÅÙº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼¼²¹¤¬10¡î°Ê²¼¤À¤È¡¢ÉÛÃÄ¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¡¢¤«¤é¤À¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÇÙ¤¬Îä¤¨¡¢¿çÌ²¤ÎË¸¤²¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò18¡îÁ°¸å¤òÌÜ°Â¤È¤·¡¢²¹¼¾ÅÙ·×¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÃÈË¼¤ò»È¤¦¤ÈÉô²°¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²Ã¼¾´ï¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¼¾ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÀßÄê²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¼¾ÅÙ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡û½¢¿²Á°¤ËÉÛÃÄ¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¯
¿²¼¼¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÃÈ¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢ÆþÌ²¤Î20Ê¬¤«¤é30Ê¬Á°¤ËÉÛÃÄ¤ò¤á¤¯¤ê¡¢¿²¶ñ¤âÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¡£Îä¤¿¤¤¿²¶ñ¤ÇÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿²¤Ä¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÉ÷ÎÌ¤äÉ÷¸þ¤¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï?
¿çÌ²»þ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÅ²»¥â¡¼¥É¤ä¼åÉ÷¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ÃÈË¼»þ¤Î¾ì¹ç¡¢É÷¸þ¤¤Ï²¼¤Ø¸þ¤±¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÏÂÎ¤ËÉ÷¤¬Åö¤¿¤ë¤ÈÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¿åÊ¿¤â¤·¤¯¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼Ìë¤«¤éÌÀ¤±Êý¤ÎÎä¤¨¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¼¼²¹¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ±¿Å¾²»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÃÈË¼¤Ï¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·? ¤½¤ì¤È¤â¥ª¥Õ?
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÃÈË¼¤Ï¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·?
Ìë´Ö¤Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¼¼³°²¹ÅÙ¤ÈÀßÄê²¹ÅÙ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¡£Åß¾ì¤ÏÆü¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤ËÈæ¤ÙÌë´Ö¤ÎÊý¤¬µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿çÌ²»þ¤Î¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Ï¼¼³°²¹ÅÙ¤ÈÀßÄê²¹ÅÙ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌë´Ö¤Î³°µ¤²¹¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢20»þ°Ê¹ß¤ËÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ(ÃÈË¼»þ)¤ò³°µ¤²¹ÊÌ¤Ë»»½Ð¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é8»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò·×»»¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³°µ¤²¹¤¬-10¡î¡Á0¡îÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó90±ß(1»þ´ÖÅö¤¿¤êÌó363Wh)¡¢0¡î¡Á10¡îÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó62±ß(1»þ´ÖÅö¤¿¤êÌó250Wh)¡¢10¡î¡Á20¡îÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó21±ß(1»þ´ÖÅö¤¿¤êÌó83Wh)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³°µ¤²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ò°ìÈÕ(8»þ´Ö)¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó21±ß¡Á90±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÅìµþ¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ë¤è¤ì¤Ð1·î¡Á2·î¤ÎÌë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬3¡îÂæ¡Á7¡îÂæ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÕ¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó62±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÅÅµ¤Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿²¼¼¤òÃÈ¤á¤Æ¤«¤é½¢¿²Á°¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤·¡¢µ¯¾²»þ´Ö¤Î1»þ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Éô²°¤¬ÃÈ¤Þ¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡û²÷Ì²´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÂçÀÚ¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó°Ê³°¤Ë¤è¤ë²÷Ì²´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¹¼¾ÅÙ¡×¡Ö²»¡×¡Ö¸÷¡×¤Î3¤Ä¡£
¡û²á¾ê¤Ê¸üÃå¤ÏÈò¤±¤ë
Ãå¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¿²ÊÖ¤ê¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ë¡£¿²´ÖÃå¤ÏÈ©¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢µÛ¿åÀ¡¦µÛ¼¾À¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·¤²¼¤òÄ«¤Þ¤ÇÍú¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¤ÎÇ®¤¬Æ¨¤²¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¤òË¸¤²¤¿¤ê¡¢¾ø¤ì¤Ë¤è¤ë¤«¤Ö¤ì¤äÎä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤ÇÂ¼ó¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÃ¦¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Þ¤Ç°±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÆþÍá¸å¡¢¤¹¤°¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤
½¢¿²90Ê¬Á°¤Ë¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÎ²¹¤¬½¢¿²»þ¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¼«Á³¤ËÌ²µ¤¤¬Ë¬¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£ÅòÁ¥¤Î²¹ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþÍá¤¬ÆþÌ²Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤è¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅòÁ¥¤ËÆþ¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÂÅò¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡û²»´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë
¿çÌ²Ãæ¤Ë40¥Ç¥·¥Ù¥ë°Ê¾å¤Î²»¤¬»ýÂ³Åª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£40¥Ç¥·¥Ù¥ë¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Þ½ñ´Û¡×¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£³°¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¸ü¼ê¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò»È¤¦¡¢ÆâÁë¤äÆó½Å¥µ¥Ã¥·¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬Í¸ú¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÌÀ¤ë¤¤¸÷¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¿²¤ëÁ°¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤
Çò¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ(Ãë¸÷¿§¡¦ÃëÇò¿§)¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌÜ¤¬ºã¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤Ç¤ÏÃÈ¿§·Ï¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ì²¤ëÁ°¤ÏÇö°Å¤¤¤ªÉô²°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¿²¾²¤Ë¤Ä¤¯30Ê¬Á°¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡û¿²¤ëÄ¾Á°¤Î¿©»ö¡¢°û¼ò¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤?
¿²¤ëÄ¾Á°¤Î¿©»ö¤Ï°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢°û¼ò¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ä«¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë"ÃæÅÓ³ÐÀÃ"¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¿¤áÈò¤±¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡£
¡û¿²¤ëÁ°¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Û¤É¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò
ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¤¢¤Þ¤ê´À¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ï´À¤ò¤«¤¯¤¿¤á¡¢¿²¤ëÁ°¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Û¤É¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
