¡ÈNiziU¤ÎÄï¡ÉNEXZ¡¢2026Ç¯ËÜ³Ê»ÏÆ°¡ªTOMOYA¡õYU¤¬¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¿·´ë²è¤Ç°µ´¬¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¡ØNizi Project Season 2¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NEXZ¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¸¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NEXZ¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±ÇÁü¡ÖNEXTEP 2026¡×¤ò¸ø³«¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó¼¨¤·¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤À¤é¤±¡×NEXZ¡¢¡ÈJYP¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¹ë²ÚSHOT
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤«¤é¡¢¸«±þ¤¨½½Ê¬¤Ê¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡È°ìÈ¯»£¤ê¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë´ë²è¡ÖHIGHLIGHT¡×¤Ë¡¢NEXZ¤«¤éTOMOYA¤ÈYU¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
TOMOYA¤ÏNEXZ¤Î¿·¶Ê¡ØBeat-Boxer¡Ù¤ò¡¢YU¤ÏÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î³Ú¶Ê¡ØWalkin On Water¡ÊHIP Ver.¡Ë¡Ù¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2ËÜ¤Î±ÇÁü¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¤¿¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç»ØÀè¤äÂ¸µ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¡¢¶ÚÆù¤¬¿Ì¤¨¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤ò¡¢²£¤ä´ó¤ê¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂª¤¨¡¢2¿Í¤Î°µÅÝÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÍÈ¤·¤¿Â©¸¯¤¤¤ä·¤Äì¤¬¾²¤È»¤¤ì¤ë²»¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ×¾ì´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖºÆÀ¸²ó¿ô¤¬4000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢NEXZ¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ØBeat-Boxer¡Ù¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëTOMOYA¤Ï¡¢¥¥ì¤ÈÍ¾Íµ¤¬¸òºø¤¹¤ë´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎYU¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¼´¤ËÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤â´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ´ü¤Ë¡¢ÅìµþÈ¯¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGINZA¡Ù2·î¹æ¡Ê1·î13ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Ï¡¢HARU¤ÈHYUI¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¡¢TOMOYA¤ÈSO GEON¡¢YU¤ÈSEITA¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏHARU¤ÈHYUI¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËNEXZ¤Ï¡¢1·î3Æü¤ËÂæËÌ¡¢1·î17Æü¤È18Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥ª¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNEXZ SPECIAL CONCERT ¡ãONE BEAT¡ä¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
³Î¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤ë¡È¼¡À¤Âå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¶¯¼Ô¡ÉNEXZ¡£2026Ç¯¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£