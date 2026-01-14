¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Æ±Ò¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡×»à·ºµá·ºÄ¾Á°¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î89Ê¬´Ö
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾Á°¤ÎºÇ½ªÄÄ½Ò¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈÈºá¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÆ¨Áö¤¹¤ëÕú¼â±Ù¤ÎºÊ
1·î14Æü¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ë¤è¤ë»à·ºµá·º¤òÁ°¤Ë¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ·º»ö¹çµÄ25Éô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆâÍð¼óËÅ¤Îºá¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢0»þ12Ê¬¤«¤é1»þ41Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Ìó89Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êºÇ½ªÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖµðÂçÌîÅÞ¤¬¹ñ²ñÆÈºÛ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ûÀ¯Ãá½ø¤òÊø²õ¤µ¤»¡¢¹ñ¤¬Ë´¹ñ¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ëÊýË¡°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢12¡¦3Èó¾ï²ü¸·¤ÎÀë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·³»öÆÈºÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¼ç¸¢¤ò¼é¤ê¡¢·ûÀ¯¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ·û¤òÍð¤·¡¢Ë½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±ÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯À°Íý¤µ¤ì¤ë¤È½ã¿è¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Æ±Ò¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¡¢È¿Ìä¤·¤¿¡£
È¯¸À¤Ï¼¡Âè¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢ÄÄ½ÒÃæ¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´é¤ÏÀÖ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¶õ¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸øÈ½¤ÎÁ°È¾¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅªÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤éµÞ·ã¤ËÉ½¾ð¤Ï¹Å²½¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼ó¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÕÌ£¤òÂ¬¤ê¤«¤Í¤ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥óÁ°Ä¹´±¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¡¢¥Î¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥óÁ°¹ñ·³¾ðÊó»ÊÎá´±¤ËÄ¨Ìò30Ç¯¤òµá·º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·³¡¦·Ù»¡¤ÎÃæ¿õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½Å·º¤òµá¤á¤¿¡£
º£²ó¤Î»à·ºµá·º¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¡Ö12¡¦12·³»öÈ¿Íð¤ª¤è¤Ó5¡¦18ÆâÍð»ö·ï¡×¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¸µÂçÅýÎÎ¤Ë»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£