¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿BTS¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1593²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤«¡¡Á°²ó¥Ä¥¢¡¼¤Î4ÇÜ
BTS¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Á°²ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌó4ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1593²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¼ý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ï1·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡ÖBTS¡¢Ä¶Âç·¿¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼È¯É½¤Ç10²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¼ý±×¸«¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±Îý½¬Ãæ
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó2²¯4600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó392²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÊÆ²»³Ú»ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ò°úÍÑ¤·¡ÖBTS¤È½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ëHYBE¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÇä¾å¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¼ý±×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢ºÆ·ëÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êÁ°²ó¤ÎÌó4ÇÜ¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢BTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÆâ¾ÊÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¾ÍÎ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥àÁØ¤ËK-POP¤ò¹¤á¤ëÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï4·î9Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢Åìµþ¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ºÇÂçµé¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
BTS¤Ï2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢3·î20Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼´¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£