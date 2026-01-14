SEVENTEEN¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡¢ÁáÄ«¤Ç¤âµ±¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ªÁÖ¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤Ç¹á¹Á¤Ø½Ð¹ñ¡Ú¶õ¹Á¼Ì¿¿¡Û
SEVENTEEN¤Î¥ß¥ó¥®¥å¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
1·î14Æü¸áÁ°¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤Ï³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¹á¹Á¤Ø½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¥®¥å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡È¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢²Ö¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¿¼¤á¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£ÁáÄ«¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµ±¤¤òÊü¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈC¡ßM¤È¤·¤Æ¡¢1·î23Æü¡Á25Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¿ÎÀî¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢1·î31Æü¡¦2·î1Æü¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢2·î5Æü¡¦6Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÇÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡þ¥ß¥ó¥®¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Èà¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÎý½¬À¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£