¡ÈÊâ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¾ÅÆîÇµÉ÷¡¦SHOCK EYE¡Ö±¿¤È±ï¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬±¿¤ó¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×

4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·´©¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦SHOCK EYE¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£SHOCK EYE
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥ì¥²¥¨¥°¥ë¡¼¥×¡¦¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¿·´©¤Ï¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£
¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦
Àê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÈÊâ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿SHOCK EYE¤µ¤ó¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¡ß¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÇ§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤é¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿À¼Ò½ä¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬5Ç¯Á°¡£Ç¯´ÖÌó100¼Ò¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·´©¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼¹É®Ãæ¤Ë¤½¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬´î¤Ö¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ä¹¬¤»¤òÄÏ¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ÎËÜ¤Î¼¹É®Ãæ¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÃì¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡È¹×¸¥´¶¡É¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È¶¦Æ±ÂÎ´¶³Ð¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡È¼«¸Ê¼õÍÆ¡É¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¡ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¡É¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤ÀÈô¤Ó¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤·¤ó¤É¤¤¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤½¤³¤ËÌ¤Îý¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¹¬¤»¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢±¿¤òÂó¤¯¤³¤È¤è¤ê¡Ö±¿¤¬¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹â2¤Î»þ¤ËÌÔÊÙ¶¯¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¿Ê³Ø¹»¤òÆÍÁ³Âà³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é²»³Ú¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£³«±¿¤È¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£°¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ³Ø¤Ó¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢±¿¤ÏÄÏ¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
SHOCK EYE¤µ¤ó¤Î±¿¤ÎÂó¤Êý
¸ÀÍÕ¤òÉî¤é¤Ê¤¤¡õ´Ä¶¤â¾ðÊó¤â¤³¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü¤ò
¡Ö±¿¤È±ï¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë³«±¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬Êü¤ÄÇÈÆ°¤òÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤ÇÈÆ°¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÇÈÆ°¤Î¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±³¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¾ðÊó¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»×¹Í¤ÏÍð¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢·èÃÇ¤ò¸í¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»¨Ç°¤äÅÊ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤é¤á¤¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢±¿¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ðÊóÎÌ¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ·ù¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¥â¥Î¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¡£¿È¤Î²ó¤ê¤ò¾ï¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤É¤¦¸«¤Ä¤±¤ë¡©
¡Ö¤É¤Î¿À¼Ò¤â¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ÇÀ°¤Ã¤¿µ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤È¤³¤í¤¬»²ÇÒµÒ¤¬¹ÔÎó¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»¨Ç°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æµ¤¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤½¤ÎÇ¯¤Î´³»Ù¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ø¤Î¡È´³»Ù»²¤ê¡É¤¬¤¤¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð»²ÇÒ»þ¤Ë²«¿§¤¤Ä³¡¹¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤«¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤À¤Ã¤¿¤È¤«²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤¿¿À¼Ò¤ò¡È¿ä¤·¿À¼Ò¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
anan 2478¹æ¡Ê2026Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê