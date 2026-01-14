¡ÚÂ®Êó¡ÛÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡Åö»þ92ºÐ¤Î½÷À¤ÎÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤·Áê¼êÂ¦¤«¤é¤Î»ÙÊ§¶â¡¡Ìó275Ëü±ß¤òÃåÉþ¤«¡¡¹áÀî
¹áÀî¸©·ÙËÜÉô
¡¡¹â¾¾Æî½ð¤Ï14Æü¡¢¹áÀî¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¾¾»Ô¼¼¿·Ä®¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¤Ï¹áÀî¸©ºß½»¤Î½÷À¡ÊÅö»þ92¡Ë¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢2023Ç¯10·î£´Æü¤ËÁÊ¾ÙÁê¼ê¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»ÙÊ§¶â¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î20Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢25²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç·×275Ëü3958±ß¤ò½Ð¶â¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃåÉþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£