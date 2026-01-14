Èï³²Áí³Û16²¯±ßÄ¶¤«¡Ä¥¦¥½¤Î¡È·ò¹¯´ï¶ñÅê»ñ¡É½ä¤ëº¾µ½»ö·ï¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿´ï¶ñ¤ÏÇã¤¤¼è¤ë¤Î¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤¡×¤È´«Í¶¤«
¡¡·ò¹¯´ï¶ñ¤Î¹ØÆþ¤ò½ä¤ë¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤é2¿Í¤¬¡¢¡Ö´ï¶ñ¤ÏÇã¤¤¼è¤ë¤Î¤ÇÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼é»³¶è¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥é¥Æ¥£ー¥Ê¡×ÂåÉ½¤ÎÉ©ÀîÇî¹ÔÍÆµ¿¼Ô(61)¤Ï¡¢¡ÖÇ¾ÇÈÂ¬Äê´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð±¿ÍÑ¤·¤ÆÇÛÅö¶â¤òÅÏ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¶È¤ò±Ä¤à¸ÍÅÄÍÎÊåÍÆµ¿¼Ô(41)¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾¶è¤Ë½»¤àÃËÀ(47)¤«¤é¸½¶â341Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢14ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç70²ó¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¡¢Ëè·î2¡ó°Ê¾å¤ÎÇÛÅö¤Ë²Ã¤¨¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿´ï¶ñ¤Ï1Ç¯¸å¤ËÇã¤¤¼è¤ë¤Î¤ÇÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²Áí³Û¤Ï16²¯8000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï½¸¤á¤¿¶â¤òÍ·¶½Èñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
