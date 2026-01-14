RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¾þ¤ë¡Ö½Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²èÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡Ö½Õ¤ò¼÷¤° ¤á¤Ç¤¿¤­¤«¤¶¤ê¡¦µ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢Àµ·î¤é¤·¤¤½êÂ¢Êª¤«¤é½Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È½é¤á¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÀµ·î¡¦¤Ò¤Êº×¤ê¡¦¤ª²Ö¸«¤Î3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½ÅÈ¢¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ63ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å¸¼¨ÉÊ¤Î°ì¤Ä¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¤Ï¡¢¸ø²È¤Î¤·¤­¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÈ±·¿¤ä¿§¤Ê¤É¤ò¤È¤È¤Î¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÍ­¿¦¿÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç½¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤±éÌÜ¡Ö¼°»°ÈÖ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿³Ý¤±¼´¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨»Õ¡¦¼íÌî¾¡Àî±¡²í¿®¤¬12ÂåÅÚº´ÈÍ¼ç¡¦»³ÆâË­»ñ¤Î70ºÐ¤ò½Ë¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¸ø³«¤Î½êÂ¢ÉÊ¤Ç¤¹¡£

¢£´ÝÄÍ²ÖÆà»Ò ³Ø·Ý°÷
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÌÏÍÍ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹©·ÝÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ñÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×

¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Î´ë²èÅ¸¡Ö½Õ¤ò¼÷¤° ¤á¤Ç¤¿¤­¤«¤¶¤ê¡¦µ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢3·î8Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£