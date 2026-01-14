¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤ÏÌ´¤È¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¡ª¥®¥¢´¶ËþºÜ¡Ø¥¹¥º¥¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¤¥ï¥´¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï»ÔÈÎ²½´üÂÔ
¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤³¤¦
¥¹¥º¥¤Ï¡¢1·î9¡Á11Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ÊTAS¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥º¥¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¤¥ï¥´¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ò½ÐÅ¸¡£³°Í·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬½µËö¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥¨¥Ö¥ê¥¤¥ï¥´¥ó¤Ï½½Ê¬¤ÊÀÑºÜÀ¤ò¸Ø¤ë·Ú1BOX¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤«¤é¼ñÌ£À¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È³èÆ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ö¥ê¥¤¥ï¥´¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚÀµºÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø³°Í·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÍÑ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤ÆºîÀ®¡£¸åÀÊ¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â²Ù¼¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÛÄê¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤Ë¥Ú¥À¥ë¤Î¤Ê¤¤Â¤³¤®¼«Å¾¼Ö¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡×¤À¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢4ÂæÆÃÊÌ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥Õ¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢´¶
¶ñÂÎÅª¤Ê²ÍÁõ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤òÀÑºÜ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥ë¡¼¥Õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥µ¥¤¥É¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¡¼¥×¤òÁõÈ÷¡£
ルーフにはストライダーを積載するスタンドやルーフボックス、サイドカーテンターフを装備。
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÖÆâ¤ËÀÑ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÙÊª¤Ï¥ë¡¼¥Õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤â½ÐÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¡£
¥¹¥Ú¥¢¥Þ¥·¥ó¤ò3Âæ¾è¤»¤é¤ì¤ë·Á¤Î¥é¥Ã¥¯¤âÀ½ºî¤·¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¦ÀìÍÑ¿§¡£¥ë¡¼¥Õ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿2¥È¡¼¥ó¤ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Î¥í¥´¤È¤½¤Î²¼¤Ë·¿¼°¤ÎDA17W¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¡Ø2ÎØ¼Ö¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¥«¥¹¥¿¥à´¶¤ò±é½Ð¡£¸½ºß¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥®¥¢´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¿§¤È¤·¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ê¥É¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¿¥ó¡Ë¤Î¥Ù¥¼¥ë¤À¤±¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥í¥´¤â¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥¢´¶¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÔÈÎ²½¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î¿å°µÅ¾¼Ì²Ã¾þ¤ò¿·µ¬¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¥«¥×¥³¥ó¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤Î¥°¥ê¥ë¤Ë¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÔÈÎ²½¤À¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»ÔÈÎ¤âÁÛÄê¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¤È¥°¥ê¥ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥ÞÀìÍÑ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤è¤ê¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ù¡¼¥¸¥åÆâÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ò¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥º¥¤Ç¤Ï¥¨¥Ö¥ê¥¤¥Ð¥ó¤Ç¡ØJ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¼ñÌ£¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÈÎÇä¤·¡¢¾¦ÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤ò³«Âó¡£º£ÅÙ¤Ï¥¨¥Ö¥ê¥¤¥ï¥´¥ó¤Ç¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤ò¼¨¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥¤¤Ç¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£¾¦ÉÊ²½¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£