¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶²¼Å°¤¬¡¢¤¤ç¤¦14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¿åÌî¿¿µª¤ÎËâË¡¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å7¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¹ÔÎóÅ¹¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·Âçºå±Ø¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ë50¿Í°Ê¾å¤¬ÊÂ¤Ó¡¢9³ä°Ê¾å¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËãÇÌÆ¦Éå¤¬¿Íµ¤¡£
¡¡Æ±Å¹¤Îµ¬³Ê³°¤Î»Å¹þ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¶²¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò°é¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÁÍý¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¡¡ÄÌÅ·³Õ¶á¤¯¤Î¡Ö¿·À¤³¦»Ô¾ì¡×¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¤¦¤É¤ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¸¢Ê¼±Ò¡×¤Î77ºÐ¡õ75ºÐÃçÎÉ¤··»Äï¤â¾Ò²ð¡£¶¶²¼¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤â7¿Í»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â´¶½ýÅª¤Ë¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥í¥¶¥ó¡¦±§¼£¸¶»Ëµ¬¤«¤é¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬7¿Í¤â¤¤¤¿¤éÇÉÈ¶¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¶¶²¼¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶¯Îõ¤ÊÇÉÈ¶Áè¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖºÊ¤¬¥É¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ÈÈó¼çÎ®ÇÉ¡É¡×¤È¼«µÔ¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¡£
