¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¸á¸å¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¤é¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉ¸©¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆàÎÉ»Ô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
14Æü¸áÁ°¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¤è¤¦¤ä¤¯´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¸¢´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï´±Å¡¤ËÌá¤ê¼¡Âè¡¢²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ëµÍ¤á¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤¬¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉÈ¿ÂÐÏÀ¤âº¬¶¯¤¤Ãæ¡¢Áªµó¾ðÀª¤Ê¤É¤âÊ¬ÀÏ¤·ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Í¼Êý¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤Î¾ì¤Çº£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¡¢ÁªµóÆüÄø¤Ïº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ë²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï16Æü´Ö¤È¡¢Àï¸åºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ÎÃÙ¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤¬¸å²ó¤·¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç²ò»¶¤¹¤ëÂçµÁ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£À¤ÏÀ¤ËÅÞÍøÅÞÎ¬¤À¤È»×¤ï¤ì¤ì¤ÐÁªµóÀï¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÀ¤³¦°ä»º¤ÎË¡Î´»û¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉ¤Ç¤Î³°¸òÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯Åìµþ¤Ø¤Îµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£