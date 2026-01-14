ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¤ò·èÄê¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¡¢ÉÍ²¬¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµ
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤ÎÂÑ¿ÌÀß·×¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¶»ÒÏ§Åùµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉÔÀµ¤ÎÆâÍÆ¤ä·Ð°Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤µ¤»¤ë¡£Â¾ÅÅÎÏ¤Ê¤É¤Ë¿³ºº»ñÎÁ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊºîÀ®¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£´û¤Ë¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÙÔÂ¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢3¡¢4¹æµ¡ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¿³ºº¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÑ¿ÌÀß·×¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤¹¤ëÍÉ¤ì¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅ¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤ÏºòÇ¯12·î°Ê¹ß¡¢3¡¢4¹æµ¡¤Î¿·µ¬À©´ð½àÅ¬¹çÀ¿³ºº¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÉôÅÅËÜÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤¬º£·î5Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¸øÉ½¡£³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ê¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£