¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¿·½õ¤Ã¿Í3Åê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏDeNA»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö42¡×¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âÃåÍÑ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢¿·½õ¤Ã¿Í3Åê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢DeNA¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°Åê¼ê¡¢¥Û¥»¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î3Åê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬¡Ö42¡×¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤¬¡Ö11¡×¡¢¥í¥ó¥°Åê¼ê¤¬¡Ö73¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ï¡¢DeNA»þÂå¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¶âß·³ÙÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö73¡×¤«¤é¡Ö89¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£