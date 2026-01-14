¡Ö¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¿·ºÊÀ»»Ò¡¡¡È¤¿¤À¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Î²Î¡É¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡¡±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¡ÖºÙÉô¤Ë¿À¤Ï½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¡È²Î¤¦¤Þ¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç´ÑµÒ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿·ºÊÀ»»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î³ëÆ£¤â¡£µÞÅ¾¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¥«¥é¥ª¥±²¦No.1·èÄêÀï¡×¡£6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡ÈÌµÇÔ¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¡É¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡ÃË¤¯¤ó
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤è¤¯¡Ø¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¿·ºÊ¤µ¤ó¡£¡Ö¤è¤Û¤ÉÅö»þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡È¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Î¿·ºÊ¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤äÅ¾µ¡¡¢²Î¤¦¤Þ¤ÎÈë·í¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£ËÜµ¤¤Î¾¡Éé¤ÇÄ©¤ó¤À¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ
Éã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç11ºÐ¤«¤é7Ç¯¼å¤ò¥¿¥¤¤Ç²á¤´¤·¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤â¤¢¤ë¿·ºÊÀ»»Ò¤µ¤ó¡£²»³Ú¹¥¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¤¤º¢¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¤Ë¿¨¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5000ÇÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢2003Ç¯¤Î¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡Ê¥¨¥Ý¥Ë¡¼¥ÌÌò¡Ë¤Ç¡¢×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯ÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
±Ñ¸ì¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤âÎ®Îï¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤ä²»Äø¤ÎÀºÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¬²Î¤¤½Ð¤¹¤È°ìµ¤¤Ë¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤¬ÁÔÂç¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°µ´¬¤À¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö°ìÅÙÉñÂæ¤ò´Ñ¤¿¤À¤±¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¡»¡»Ìò¤Î¿Í¤¹¤´¤¯²Î¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤ÈÅö»þ¤Ï´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤ÎThe¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È ²»³Ú²¦NO.1·èÄêÀï¡Ù¤Î´ë²è¡ÖºÇ¶¯¥«¥é¥ª¥±²¦No.1·èÄêÀï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶¯¥«¥é¥ª¥±²¦No.1·èÄêÀï¡×¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¤µ¤ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¾¡Éé¤ÎÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖºÎÅÀ¤Ï¡È¥¬¥Á¡É¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡ª ÈÖÁÈ¤â¡ØÀäÂÐ½÷²¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ê·°Ïµ¤Åª¤Ë»ä¤¬Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ýÏ¿Æü¤ËÉ¬¤ºÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢²Î¾§¤¹¤ëÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¡¢Å¾¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²Î¾§ÎÏ¡£²á¹ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¿·ºÊ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅÀ¿ô¤Ç¶¥¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤¿¤¤¡É¡È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¶¥¤ï¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¶¦´¶¤·¡¢½Ð±é¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥«¥é¥ª¥±ºÎÅÀµ¡´ï¤Î¡Ë100ÅÀ¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡È¿·ºÊÀ»»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤Îµ²±¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë´î¤Ó
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÎÀ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬»ëÄ°¼Ô¤ä´ÑµÒ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¿·ºÊÀ»»Ò¤ÈÌ¾Á°¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯º¢¡£¥Á¥±¥Ã¥È¥»¡¼¥ë¥¹¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÒÀÊ¤Î¡È´üÂÔ´¶¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶õµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î²Î¤Î¤¦¤Þ¤¤¿Í¤À¡ª¡×¤È¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤Èµ²±¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤º¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ·àÂÎ¸³¤¬¡¢¡È¿·ºÊÀ»»Ò¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²ÃÅÀ¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£Ï¿²»¤·¤¿²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½
¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î¤Ë¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMUSICAL MOMENTS 2¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿·ºÊ¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÌ¿¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡×¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡ÖBeauty and the Beast¡×¡¢ ¡È¥¨¥ó¥À¡¼¡É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖI Will Always Love You¡×¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î2025Ç¯1·î¤Ë¡¢44ºÐ¤ÇÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¡£¿·À¸»ù¤À¤Ã¤¿¼¡ÃË¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥¥à¤Î¤è¤¦¡£°é»ù¤ÈÊÂ¹Ô¤·ÂÅ¶¨¤Ê¤¯»Å¾å¤²¤¿¤È¸À¤¦ÞÕ¿È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤À¡£¡ÖÃ¯¤¬Ä°¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¶Ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²»¸»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é22¼þÇ¯¡Ä²Î¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ¼è¤ê¤Ä¤¯¤í¤ï¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡×
¤â¤È¤â¤ÈÀìÌçÅª¤Ê²Î¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤»¤º¡¢¡Ö²Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼´¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤â¤Ã¤¿À¼¼Á¡¢²»´¶¡¢²»°è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¡Ø¹¥¤¤³¤½¤â¤Î¤Î¾å¼ê¤Ê¤ì¡Ù¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÎý½¬¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õÇÄ°®¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îº£¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÇÄ°®¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÇÈþ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢Ï¿²»¤·¤¿²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£
¤½¤ì¤ÏÈà½÷¼«¿È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤ä¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î²Î¤ò²Î¤¦»þ¤â¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥³¤Þ¤Ç²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ï¿²»¤·¤¿À¼¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²»Äø¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢À¼¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤³¤È¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÙÉô¤Ë¿À¤Ï½É¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡£
¡Ö¿´¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É½¸½¤È¤·¤Æ¤¢¤¨¤Æ°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²»¤â¤¢¤ë¡£¡È¤¿¤À¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Î²Î¡É¤È¡È¥×¥í¤Î²Î¡É¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êºÙÉô¤Ë½É¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤¬¡¢¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë²Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤òÈãÉ¾Åª¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡þ¡¡¡þ
17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMUSICAL MOMENTS 2¡Ù¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×CD¤¬3,500±ß¡£¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØSeiko Niizuma 20th Anniversary Concert Tour ¡ÁHARMONY¡Á¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤â¥»¥Ã¥È¤Î¡¢Deluxe Edition¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¤Ï7,000±ß¡£
º£¸å¤Î¼ç¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¡¦ËçÊý»ÔÁí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡¢5·î6Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë·Ú°æÂô¡¦Âç²ì¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ø¿·ºÊÀ»»Ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¤Ê¤ª¡¢1·î20Æü¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó ¤Ð¤±¤Ð¤±¥³¥é¥Ü¡õÅß¤¦¤¿SP¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥Á¥«¡ÁÅß·Ê¿§¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾®Ìî»û °¡µª¡Ë