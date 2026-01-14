¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÌÕÌÜÅª¤Ë¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¡×¿Íµ¤YouTuber¤ÎÈ¯¸À¤¬±ê¾å¡¢¼Õºá¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï13Æü¡¢¿Íµ¤YouTuber¤ÎRyu¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬±ê¾å¤·¡¢¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Ryu¤ÏÂæÏÑ¤Ç¿Íµ¤¤ÎYouTuber¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ç¤â³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤â2024Ç¯¤ËÉÔÎÑÁûÆ°¤ÎËö¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¤âÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î½÷À¤«¤é¡ÖË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ryu¤Ï12Æü¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜ¸ì³Ø½¬¡ßÎ¹¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¡¢À¯¼£¤äÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÊÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ËÈ¯¸À¤¬ÎôÅù´¶¤òÊú¤¯ÆüËÜ¿Í¤«¤é¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤Ë¤è¤ë¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÌÕÌÜÅª¤Ê»Ù»ý¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÌäÂê¤òÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ó¥À¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ½îÌ±¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÆü¾åÌî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¸å¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ§Ã£¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ¾åÌî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃæ¹ñ¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡¢À¯¼£¤ÎÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤À¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÂÎ¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¶²Îµ¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¯¤À¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÍÄÃÕ¡×¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÀÍýÀ¤¬¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Î·ëº§ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¼å¤¯¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ryu¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºË¾¤äÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ryu¤ÏÌäÂê¤ÎÆ°²è¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¡¢Íâ13Æü¤ËSNS¾å¤Ç¡Ö½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¾ÏÀ²È¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÎ¢¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡¢À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö»ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÄÃÕ¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÀÉ½¸½ÊýË¡¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ¥º§¸å¡¢»ä¤ÎÆ°²è¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºÆ¤ÓÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÊý¸þÀ¤ò»î¤»¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖRyu¤ÏÈ¿Æü¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤Î¤³¤È¤âËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ò³°¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹â»Ô»á¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¹â»Ô»á¤òÌÕÌÜÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¹â»Ô»á¤¬º£¸å¤â¶¯¹ÅÏ©Àþ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬·³»ö¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¡¢¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°ì¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤ò²þ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶ò¤«¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Þ¤¿À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë²þ¤á¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë