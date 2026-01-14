Æü»º¤Î¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢!?¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¥ß¥Ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤«¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë´üÂÔ¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÈÁ´Ä¹4mÌ¤Ëþ¡É¤Ç¤âÄ¶¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤ÎËÜ³Ê¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Èþ¤·¤¤»Â¿·¥¯¡¼¥Ú¡Ö¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¡×¤È¤Ï¡ª
Æü»º¤Î¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢!?¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬2011Ç¯¤Î¡ÖÂè42²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡ÖESFLOW¡Ê¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¡Ë¡×¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤«¤éÌó14Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢¤³¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÆ¤ÓÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢!?¡×¤Ç¤¹¡ª ¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÈÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¤ò»ý¤Ä¡¢¸ÅÅµÅª¤«¤ÄÎ®Îï¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3780mm¡ßÁ´Éý1780mm¡ßÁ´¹â1245mm¤ÈÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹3780mm¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¡×¤ÈÆ±Åù¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïº£¤Ê¤ª¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤¬ÆÃ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÎ®Îï¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥é¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÎÆü»º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤ò¸«½Ð¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤«¤é¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Ï¥Ô¥å¥¢EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤ÏÃ±¤Ë´ûÂ¸¤Î¼ÖÂæ¤òÅÅÆ°²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢EVÀìÍÑ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¹ü³Ê¤Ë¤ÏÀìÍÑÀß·×¤Î¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¥·¥ã¥·¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£³°ÈÄ¤Ë¤ÏÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊCFRP¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£Å°ÄìÅª¤Ê·ÚÎÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î½éÂå¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ò2´ð¡¢¼ÖÂÎÃæ±ûÉÕ¶á¡Ê¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤ËÅëºÜ¤·¡¢º¸±¦¤Î¸åÎØ¤òÆÈÎ©¤·¤ÆÀ©¸æ¤¹¤ë¸åÎØ¶îÆ°¡ÊRWD¡Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡½ÅÎÌÊª¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹Æâ¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤ËÊ¬³äÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ÈÄã½Å¿´²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤¬5ÉÃ°Ê²¼¤È¤¤¤¦½ÓÂ¤Ö¤ê¤È¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö²¾¤Ë¥Ô¥å¥¢EV¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤é¥Ñ¥ï¡¼¤äÂ®¤µ¤â¡ØGT-R¡ÙÄ¶¤¨¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥·¡¼¥È¤Î¹½Â¤¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥È¼«ÂÎ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ú¥À¥ëÂ¦¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤Îµ¡³£Åª¤Ê·ë¹ç¤òÇÓ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ï¥¤¥äµ»½Ñ¡×¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÀè¿ÊÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡¢¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Î»ÔÈÎ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æü»º¤Ë¤Ï2002Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡È¼¡´ü¥·¥ë¥Ó¥¢¡É¤Î¸¸±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Æü»º´´Éô¤«¤é¥·¥ë¥Ó¥¢Éü³è¤Ø¤Î°ÕÍßÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¼¡´ü¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤¬¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤¤¤Ä½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤ª¤è¤½14Ç¯Á°¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ¸åÎØ¶îÆ°¤ÎEV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤½¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÌ£¤Èµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£