µÔÂÔ¤ËÁø¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î»Ù±ç¹Í¤¨¤ë¡¡2·î13Æü¤ËÊ¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¹Ö±é²ñ
¡¡µÔÂÔÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤¬2·î13Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¿·Î©´ä¤Î¤Î¤¬¤ß¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£µÔÂÔ¤ò¤¹¤ë¿ÆÂ¦¤ÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¤ÎÁÐÊý¤ò¸¦µæ¤¹¤ë»³Íü¸©Î©ÂçÂç³Ø±¡¤ÎÀ¾ÂôÅ¯¡Ê¤µ¤È¤ë¡ËÆÃÇ¤¶µ¼ø¡ÊÎ×¾²¿´Íý³Ø¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡À¾ÂôÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î·º»öºÛÈ½¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¾¯Ç¯¤Î¿´Íý´ÕÄê¤òÃ´Åö¡£À®°é´Ä¶¤ä¿´ÍýÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÈÓÄÍ»ÔÆâ¤Ç¤Ï24Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔÁêÃÌ¤Î¼õÉÕ·ï¿ô¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¡£23Ç¯ÅÙ¤Ï7517·ï¤Ç¡¢19Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÌó6³äÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÞËÃÏ¶è¤ÎÂçÈ¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤ò´É³í¤¹¤ëÅÄÀî»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê´ÉÆâ¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á1444·ï¡£¿Í¸ý1Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î·ï¿ô¤Ç¸«¤ë¤È¡¢42¡¦06¿Í¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ¶å½£Î¾»Ô¤ò½ü¤¯¸©ÆâÊ¿¶Ñ¤Î29¡¦52¿Í¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡¡ÈÓÄÍ»Ô¤³¤É¤â²ÈÄí²Ý¤Ï¡ÖµÔÂÔ¤ÏÀ¤Âå´Ö¤ÇÏ¢º¿¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¸á¸å6»þÈ¾¡Á8»þÈ¾¡£¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¤Ç»²²ÃÌµÎÁ¡£Æ±²Ý¡á0948¡Ê26¡Ë7733¡£¡Ê¶âÅÄÃ£°Í¡Ë