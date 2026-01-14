ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ç1·î17Æü¤ËËÉºÒ¥·¥ó¥Ý¡¡ÃÏ°è³èÆ°¤Ê¤É°Õ¸«¸ò´¹
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï17Æü¡¢ËÉºÒ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¹çÆ±¸¦½¤¡×¤ò¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3ÃúÌÜ¤ÎAIM¥Ó¥ë3³¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÃÏ°èËÉºÒ¤Ê¤É¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë3²ñ¾ì¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à·Á¼°¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖºÒ³²¸½¾ì·Ð¸³¤Î¶¦Í¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤äºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¼«Á³ºÒ³²¤Çµß½õ³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤ä»Ô¿¦°÷¤é¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¶µ·±¤òÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¶²á»Ô¾ì¤äÄ»Ä®¿©Æ»³¹¤Ê¤É¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¶áÇ¯Áê¼¡¤¤¤ÀÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¾ÃËÉÃÄÊ¬ÃÄÄ¹¤¬¡¢ÂÎ¸³¤ò´ð¤ËËÉ²ÐÂÐºö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÏ°è³èÆ°»öÎã¤Î¾Ò²ð¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Î¿È¶á¤ÊËÉºÒ³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Æâ³ÕÉÜ¤äÁíÌ³¾Ê¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÃÏ°èËÉºÒ¤Î¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¾ÃËÉ¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¼ã¼Ô³èÌö¡¦Ï¢·È¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ¤ÎÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡Æ±¶ÉÍ½ËÉ²Ý¤Ï¡ÖËÉºÒ¤Ë½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¡£²ñ¾ì¤Î¹Ô¤Íè¤â¼«Í³¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£¸á¸å2»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÆ±²Ý¡á093¡Ê582¡Ë3836¡£¡ÊÃÅÃÎÎ¤¡Ë