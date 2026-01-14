¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¡Ö¤ï¤«¤Ð¡×¡Ö¤¢¤ª¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¦¡¡Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÆî¸ø±à¤Î»ÔÆ°Êª±à¤Ï¡¢º£·îÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦2Æ¬¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¡£17Æü¤Ë5ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»ó¡Ö¤ï¤«¤Ð¡×¤È23Æü¤Ë16ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÍº¡Ö¤¢¤ª¡×¤Ç¡¢Î¾Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤é¥ê¥ó¥´¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢Áð¤Çºî¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£»ô°é°÷¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¬¥¤¥É¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é¥¾¥¦¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿»ÔÆ°Êª±à¤Ï¡¢24Ç¯11·î¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦3Æ¬¤ÎÁ´ÌÌ¸ø³«¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÊÌ¤Î1Æ¬¤Ï¸ø³«³«»ÏÁ°¤Ë»à¤ó¤À¡£ÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¡£
¡¡±àÆâ¤Î¡ÖÆ°Êª¾ðÊó´ÛZooLab¡×¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤òÀßÃÖ¡£17Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ð¡×¤Ø¤Î¡¢18¡Á25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ª¡×¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥Õ¥§¡¡¥é¥½¥ó¥Ö¥ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¾¥¦¤¬µÖ¤òÅÐ¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê600±ß¡Ë¤ò17¡Á23Æü¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡Æþ±àÎÁ¤ÏÂç¿Í600±ß¢¦¹â¹»À¸300±ß¢¦Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£
¡¡Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à¡á092¡Ê531¡Ë1968¡£¡ÊÌîÄÅ¸¶¹Ãæ¡Ë