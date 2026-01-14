¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Î¡ÖÍÈ¤²½Ð¤·Ìß¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»Ä¤Ã¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤ÈÍí¤ó¤À´Å¿É¥¿¥ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¾®½ÕÏ»²Ö¡Û¥È¥í¥È¥í¤Î¤ä¤Ä ÍÈ¤²¤À¤·Ìß¡ÚVOICEROID¥¥Ã¥Á¥ó¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦Î¤¸«¥¢¥¤¥Ü¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
Âçº¬¤ª¤í¤·¤¬¤¦¤Þ¤¤
¡¡¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡ÖÍÈ¤²½Ð¤·Ìß¡×¤ò¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎÎ¤¸«¥¢¥¤¥Ü¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¿¥ìºî¤ê¡£ÌÍ¤Ä¤æ¤È¤ß¤ê¤ó¤òÂç¤µ¤¸1¤º¤Ä¤Ë¡¢¿å¤òÂç¤µ¤¸2ÇÕ²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÌß¤Ë¤ÏÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤éÉÕ¤¯¤¯¤é¤¤¤ÇOK¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼¡¤ÏÂç¤µ¤¸2¤ÎÌý¤Ç¤ªÌß¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£²Ð²Ã¸º¤ÏÃæ²Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤¬¤¤¤¤¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¿¥ì¤òÅêÆþ¡£¤ªÌß¤¬°ìµ¤¤Ë¥È¥í¥È¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤ä¥Í¥®¡¢¼·Ì£¤Ê¤É¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡Ä¡Ä
¡¡ÍÈ¤²½Ð¤·Ìß¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¡¡»Ä¤Ã¤¿¥¿¥ì¤ò³Ý¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥í¥È¥í´¶¤ÇºÇ¹â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡£³°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤¬¤È¤Æ¤â¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤ÏÀ¸Õª¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë´Å¿É¤Ê½Ð½Á¤ÎÌ£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤À¤È¤¤¤¦ÍÈ¤²½Ð¤·Ìß¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Æ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤á¤Ã¤Á¤ã½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¡¦Ê¢»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡ÄÌß¤À¤±¤Ë¤Ê¡ª¡ª
¡¦¤ª¤¤¤·¤½¤¦
¡¦¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¤¿¤¤
¡¦¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤¤¤ä¤í¤Ê¤¡
¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿