Âç¤ß¤½¤«¤Ï¡ÖÈà»á¤È²á¤´¤¹¡×»ö·ïÁ°¡¢Èï³²½÷À¤¬ÁÄÊì¤ËÏÃ¤¹¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº¡¡ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®
½÷À¤Î°äÂÎ¤òÊÉ¤ÎÃæ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡Ö£³£±Æü¤ËÈà»á¤È²á¤´¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£²·î£³£±Æü¤´¤í¡¢Æü¹âÄ®¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ðー¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤Î¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó£²£¸ºÐ¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂÎ¤ÏÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Î¶õ´Ö¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÈÄ¤Ç±£¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï£±£²·î£³£°Æü¡¢ÁÄÊì¤Ë¡Ö¤¢¤¹¤ÏÈà»á¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡££±Æü¤Ï»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£