¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤¬11ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿Íµ¤YouTuber½¸ÃÄ¡¢Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¡Ê31¡Ë¤¬³èÆ°µòÅÀ¤È¤¹¤ë°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¤ÎÀéÄ»¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö²¬ºê¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·úÀß¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÉ×¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²¬ºê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅìµþ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Ê÷´ß¤È¤Æ¤Ä¤ä¤Ï22Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£24Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£