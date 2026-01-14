¡ÚÁ´¼ó¾Ò²ð¡Û¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡× Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¹ÄÂ²Êý¤Î²Î¤ÈÇØ·Ê¡Áº£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡Á
¹Äµï¤Ç¿·Ç¯¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£
¶¦ÄÌ¤Î¤ªÂê¤Ç²Î¤ò±Ó¤ßÈäÏª¤¹¤ë²Î²ñ¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¡ÖËüÍÕ½¸¡×¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ùÁÒ»þÂå¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²Î¸æ²ñ»Ï¡×¤Ë°ìÈÌ¤Î±þÊç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£7Ç¯¡£¹Ä¼¼¤È¹ñÌ±¤ò·ë¤ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿²Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê²Î¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÜÆâÄ£¤ÎÀâÌÀ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡ÚÅ·¹ÄÊÅ²¼:¸æÀ½¡Û
¡ÖÅ·¶õ¤Ë¤«¤¬¤ä¤¯ÌÀÀ±Ä¯¤á¤Ä¤Ä¿·¤¿¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÊ¿°Âµ§¤ë¡×
¡Ê±ÑÌõ¡ËWatching the morning star Shining high in the sky I pray sincerely for Peace in the new year
¡ÊÇØ·Ê¡ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¤«¤é¡¢¹Äµï¤Î¸½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÍÊýÇÒ¡¢ºÐÃ¶º×¤Ê¤É¤Î¿À»ö¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸æÀ½¤Ï¡¢¤½¤ÎºÐÃ¶º×¤ÎÀÞ¤Ë¡¢¸½ê¤Î²óÏ¤«¤éÀ¡¤ó¤ÀÅß¤Î¶õ¤Ë¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯ÌÀ¤±¤ÎÌÀÀ±¡Ê¶âÀ±¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶¤¸Æþ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎÊ¿°Â¤òµ§¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹Ä¹¡¤µ¤Þ:¸æ²Î¡Û
¡Ö¥á¥À¥ë³Ý¤±¾Ð´éÌÀ¤ë¤Áª¼ê¤é¤Ë¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤Ø¤ë½Ë¤Ò¤Î¤³¤È¤Ð¡×
¡Ê±ÑÌõ¡ËWith medals around their necks The athletes are beaming with joy Using sign language I convey to them "Congratulations"
¡ÊÇØ·Ê¡ËÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¶¥µ»´ÑÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤´°ì²È¤Ï¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¾¯¤·¤Ç¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼êÏÃ¤È¹ñºÝ¼êÏÃ¤Î°§»¢¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î´ÑÀï¤ÎÀÞ¤Ë¡¢ÀâÌÀ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤ä¡¢¶¥µ»¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÞ¤Ë¡¢³Ø¤Ð¤ì¤¿¼êÏÃ¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¡¢Ä¾ÀÜ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤¬¹¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¶¦À¸¼Ò²ñ¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¸æ²Î¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡Û
¡ÖÌëÌÀ¤±Á°°ìÈÖ·Ü¤ÎÌÄ¤¯À¼¤Ë¥¢¥ó¥ë¡¼¥Ê¥¤¤Î°ìÆü»Ï¤Þ¤ë¡×
¡ÊÇØ·Ê¡Ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥¢¥ó¥ë¡¼¥Ê¥¤ÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¶è¤òÀÖ¿§Ìî·Ü¤ÎÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¡¢¤½¤³¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÌÀ¤±¤Î»°½½Ê¬ÄøÁ°¤ËÌî·Ü¤ÎÌÄ¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤ËÌÄ¤¯¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµª»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡Ö±«¹ß¤ì¤ÐÉô²°¤Ç¹©ºî»æ¼Çµï¡Ö¤¢¤½¤Ó¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¤ÏÌÀ¤ë¤¤¹¾ì¡×
¡ÊÇØ·Ê¡Ëµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Í»Ö¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¡Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î½©¤âÊ¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤Ç³èÆ°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ï¡¢²°Æâ¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¹©ºî¡¢³¨ËÜ¤ä»æ¼Çµï¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¬Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤é¤¤¡¢¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¹¤´¤¹¡Ö¤¢¤½¤Ó¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¹¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°¦»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡ÖÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÀ¤ë¤À¼¤Ï¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä¡×
¡Ê±ÑÌõ¡ËThe bright and lively voices Of the young Laotian students of Japanese Fill the classroom cheerfully
¡ÊÇØ·Ê¡Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¹À¯ÉÜ¤ÎÊý¡¹¤äÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼óÅÔ¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¸ÅÅÔ¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»û±¡¤äÇîÊª´Û¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ½èÍý¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡¢Ì¾ßÆ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡¢ÆüËÜ¸ì¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¼õ¤±Æþ¤ì¹»¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥óÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤¬ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤ò»²´Ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÈ¯²»¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¤Ç¤¢¤ëÊ¡¾Ð¤¤¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¶µ¼¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Â»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆüËÜ¤Ç²ñ¤Ä¤¿»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¹¬¤»´ê¤Õ¡×
¡ÊÇØ·Ê¡Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢µîÇ¯6·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©É´»°½½¼þÇ¯¤ª¤è¤Ó¡ÖÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ëÍ§¹¥¸òÎ®Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿12·î¤Ë¤Ï¡Ö¿À¸Í»ÔÎ©³¤³°°Ü½»¤ÈÊ¸²½¤Î¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Ö´ØÀ¾¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£CBK¡×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤È¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½©¼ÄµÜ²È Íª¿Î¤µ¤Þ¡Û
¡ÖÇöÌÀ¤«¤ê²«ºª¤È¤ó¤Ü¤Ï¶¶¤Î¤¦¤ØÀÄ¤¯¤Ä¤¤ê¤È½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¡×
¡ÊÇØ·Ê¡ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¢¤ë²Æ¤Î²«ºª»þ¤Ë¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏÆâ¤Î¶¶¤Î¾å¤ò½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¥È¥ó¥Ü¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÇöÌÀ¤«¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀÄ¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥ë¥¿¥ó¥ä¥ó¥Þ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸æÍÑÃÏÆâ¤ÇÍ¼Êë¤ì¤Ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÈô¤Ö¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¤³¤Î¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ïÎ¦µÜÈÞ²Ú»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡ÖÍ¼Êë¤ì¤ÆÉÙ»ÎÅÐ»³¤¹¤ë¿ÍÂ¿¤¯Îó¤Ê¤¹ÌÀ¤ê¤¦¤´¤¤æ¤¯¸«¤æ¡×
¡ÊÇØ·Ê¡ËµÜÅ¡¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤ÎÉÙ»Î»³¤Î±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿²Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ¿®»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡Ö¹¾¸ÍÀî¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤·Ëþ³«¤Î²Ö²ÐÌÀ¤ë¤·¾Ð´éâÁ¤·¤¡×
¡ÊÇØ·Ê¡Ë¹¾¸ÍÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Âè¸Þ½½²ó¹¾¸ÍÀî¶è²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëËþ³«¤Î²Ö²Ð¤È´¶Æ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿²Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»°³ÞµÜ²È ÉË»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡ÖÁÄÉã(¤ª¤Û¤Â)µÜ(¤ß¤ä)¤Î¸ì¤ê¤¿¤Þ¤Ò¤·°Û¹ñ(¤È¤Ä¤¯¤Ë)¤Îº½¤ÎÊ¸ÌÀ´Ö¶á¤ËÇ÷¤ë¡×
¡ÊÇØ·Ê¡ËÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤¬¸¦µæ¤·¡¢»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤ò50Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤«¤éÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤±ó¤¤À¤³¦¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿²Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡Öº´ÅÏÅç¤Û¤Î¤Ü¤ÎÇò¤¯ÌÀ¤±¤æ¤¤Æ±Â¾ì¤Ë¼ëºí¤ÎÉñ¤Ò¹ß¤ê¤¤¿¤ê¡×
¡ÊÇØ·Ê¡Ëµ×»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢º´ÅÏÅç¤Ç¼ëºí¡Ê¤È¤¡Ë¤¬ÌÀ¤±Êý¤Ë±Â¾ì¤Ç¤¢¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤ØÉñ¤¤¹ß¤ê¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹â±ßµÜ²È ¾µ»Ò¤µ¤Þ¡Û
¡Ö»²Æ»¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹Ë¾¤Î·î¸«ÊÖ¤ì¤Ð¤Ï¤ë¤«°«¤µ¤¹ÉÙ»Î¡×
¡ÊÇØ·Ê¡Ë¾µ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ËÌ±ÛÃ«±Ø¤«¤é¸«¤¿Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ëÉÙ»Î»³¤È¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿µðÂç¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¤¬¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÍèÇ¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¡×¤Ç¤¹¡£