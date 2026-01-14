¡Ö¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Þ¤¸¤Ç¹â¤¤¤Ê¡×Æ²°ÂÎ§¡¢¡È´°àú¥¯¥í¥¹¡É¤Ç¥´¥é¥Ã¥½¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 3¡Ý2 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¤Î¡Ö¹âÀºÅÙ¥¯¥í¥¹¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢º£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤ÎÆÀÅÀ±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹¥Ä´¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£Æ²°ÂÎ§¤Ï4-4-2¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢³«»Ï5Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£DF¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éCK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÆ²°Â¤¬¥Ë¥¢¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò½Ð¤·È´¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç°ï¤é¤¹µ»¤¢¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
²òÀâ¤â¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿°ÂÅÄÍýÂç»á¤Ï¡¢CK¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡ÖÆ²°ÂÁª¼ê¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖCK¤ÇÆ²°Â¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡ÖÆ²°Â¤Î¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Þ¤¸¤Ç¹â¤¤¤Ê¡×¡ÖÁáÂ®Æ²°Â¥¢¥·¥¹¥È¤ä¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÆ²°Â¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È·è¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤â¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Æ²°Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁ°¤Ë¤ä¤ä¶ìÀï¡£77Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï87Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢2¡¼3¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë