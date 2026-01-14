¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡Á´ÆüËÜ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Áª¼ê²ñÀ¾ÆüËÜ»ÙÉô¤Ï13Æü¡¢Í­µÈÃ¤Ìé»ÙÉôÄ¹¤¬ÈÓÄÍ»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¡£Éð°æÀ¯°ì»ÔÄ¹¤Ø¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ96Ëü8000±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£

¡¡ÈÓÄÍ»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¤Ï08Ç¯¤«¤é18Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Îß·×¤Ï1950Ëü2000±ß¤Ë¾å¤ë¡£

¢¦Í­µÈÃ¤Ìé»ÙÉôÄ¹

¡¡ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Áª¼ê¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÆü´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÄÍ»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£