ÃæÃ«Èþµª¡ÖÇ°´ê¤Î50ºÐ¡×¥É¥¤¥Ä¸ì³Ø½¬ºÆ³«¡¡½ª¤Î½»½è²þ½¤¡¢¿·ºî±Ç²è¤Î»£±Æ¹µ¤¨¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹
ÃæÃ«Èþµª¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤µ¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê¤Î50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤òÄºÂ×¤·¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢12Æü¤Ë50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¤«¤ê¤·º¢¤è¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê½÷À¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤â¤Î¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤ÞÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤äÊ¸²½¤È¤Î½Ð°©¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯½é¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¸ì³Ø½¬¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¿å¤Î¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2Ç¯Á°¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ°ÊÍè¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÍè¤¿ÅÄ¼Ë¤Î½ª¤Î½»½è¤Î²þÁõ¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢¾Íè¤Ï¿©ÎÈ¤Î¼«Î©¤â³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì³Ø½¬¤ÎºÆ³«¤È¡¢½ª¤Î½»½è¤Î²þ½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£
¡Öº®ÌÂ¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤ÏÈþ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë´Ä¶¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À°¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÎ¤»³¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢·ò¤ä¤«¤«¤Ä¿´²º¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·ºî±Ç²è¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë²ì¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÇ¯Îð¤È¤ÏÍ£¤Î¿ô»ú¡×¡Ö¸½ºßºÇ¹â¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î»¿¼¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£