¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡Ö¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎÊ¿°Â¤Ø¤Îµ§¤ê¡×Ï¯±Ó¡ÄÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¡×¹þ¤á
¡¡¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬£±£´Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¡Ö¾¾¤Î´Ö¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¤Ç¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤ò»Ï¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î£±Ëü£´£¶£°£°¼ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÆþÁª¼Ô£±£°¿Í¡¢Áª¼Ô¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ËÆÃÊÌ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¾¤¿Í¡Ê¤á¤·¤¦¤É¡Ë¤ÇËÝÌõ²È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ß¥é¥ó¤µ¤ó¡Ê£¶£¶¡Ë¤Î²Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÁÅýÅª¤ÊÀá²ó¤·¤ÇÏ¯±Ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¸µÆü¤ÎµÜÃæº×ã«¡Ê¤µ¤¤¤·¡Ë¤ÎºÝ¤ËÌëÌÀ¤±Á°¤Î¶âÀ±¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶¤¸Æþ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎÊ¿°Â¤òµ§¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Èº©ÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¾Ð´é¤¬¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¹ÄÂ²ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î²Î¤¬Ï¯±Ó¤µ¤ì¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥é¥ª¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÀÜ¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä´ºº¤òÂ³¤±¤ë¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤¿²Î¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÇæÄ°ÀÊ¤Ç¤Ï³Æ³¦¤ÎÂåÉ½¼ÔÌó£´£°¿Í¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Î¤ªÂê¤ò¡ÖÎ¹¡×¤È¤¹¤ëÊç½¸Í×ÎÎ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÎ¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ó¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎ¹äÆ¡Ê¤Ï¤¿¤´¡Ë¡×¡ÖÎ¹½¥¡×¤Ê¤É¤Î½Ï¸ì¤Ç¤â¡ÖÎ¹¤¹¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·±ÆÉ¤ß¤Ç¤â¤è¤¤¡£Ì¤È¯É½¤Î¼«ºî¤ÎÃ»²Î¤Ç¡¢£±¿Í£±¼ó¤Ë¸Â¤ë¡£
¡¡Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï£¹·î£³£°Æü¡Ê¾Ã°õÍ¸ú¡Ë¡£°¸Àè¤Ï¡Ö¢©£±£°£°¡¦£¸£±£±£±¡¡µÜÆâÄ£¡×¡£ÉõÅû¤Ë¡Ö±Ó¿Ê²Î¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±Ä£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
