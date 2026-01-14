Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¡¡ºòÇ¯¡Ö10Æü´Ö¤°¤é¤¤Æþ±¡¤·¤Æ¡×ÈñÍÑ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡ÉÂ¼¼¤Ç¡È³«È¯¡É¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖËÜÊª¤Ë¶á¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¡Ê32¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯Æþ±¡¤·¤¿ºÝ¤ÎÈñÍÑ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤´ë²è¡Ö³ÊÉÕ¤±¤·¹ç¤¦½÷¤¿¤Á¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö³Ú¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê½÷¡×¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â1¿Í¤ÇÈÕ¼à¤È¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈºÇ²¼°Ì¡¢ºÇ¤â³Ú¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¹ÓÀî¤ÏÇö¤ò¥ï¡¼¥¹¥È4°Ì¤Î¾å°Ì¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÆü¤´Æþ±¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÆþ±¡Èñ¤ò²Ô¤°¤Î¤ËÉ¬»à¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡Çö¤ÏºòÇ¯7·î¤ËÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î¤¿¤á¸¡ººÆþ±¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢8·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çö¤ÏÆþ±¡Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Æü¤°¤é¤¤Æþ±¡¤·¤Æ57Ëü¡Ê±ß¡Ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤ª¸«Éñ¤¤¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Ãº»À¤¬À¨¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£Ãº»À¿å¤È¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤òº®¤¼¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£Çö¤Ï¡Ö¤â¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡¢ËÜÊª¤Ë¶á¤¤¥Î¥ó¥¢¥ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ò¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£